MÄRKTE USA/Vor Zinsentscheid macht sich Vorsicht breit

08.12.25 18:43 Uhr
Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Im Vorfeld der am Mittwoch anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank dominiert zum Wochenstart an der Wall Street Zurückhaltung. Zwar preist der Markt auch nach den jüngsten Preis- und Arbeitsmarktdaten eine Leitzinssenkung mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 90 Prozent ein, immer stärker rückt aber der künftige Zinspfad ins Bewusstsein der Akteure. Im Handel wird über eine "falkenhafte Zinssenkung" spekuliert, US-Notenbankchef Powell könnte demnach mit der Zinssenkung zugleich einen restriktiveren geldpolitischen Kurs signalisieren. Am Rentenmarkt steigen die Renditen weiter, bei zehnjährigen US-Staatsanleihen um 3 Basispunkte auf 4,18 Prozent.

Am Aktienmarkt zeigt sich der Dow zur Mittagszeit in New York 0,5 Prozent leichter mit 47.736 Punkten. Der S&P-500 und die Nasdaq-Indizes geben um bis zu 0,4 Prozent nach.

Für den Dollar geht es etwas nach oben, der Euro kommt auf 1,1625 Dollar zurück. Der Goldpreis gibt leicht nach und die Ölpreise fallen um rund 1,5 Prozent, nachdem sie zum Vorwochenschluss auf dem höchsten Stand seit mehr als zwei Wochen gelegen hatten. Als Begründung für den Anstieg galten unter anderem Angriffe der Ukraine auf russische Ölanlagen und die sich ergebnislos hinziehenden Bemühungen um ein Abkommen zur Beendigung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine.

Am Aktienmarkt sorgt die Übernahmeschlacht um Warner Bros. Discovery für Gesprächsstoff. Nachdem es zunächst nach einem 72 Milliarden-Dollar-Deal zwischen Warner und Netflix aussah, hat sich nun Paramount Skydance mit einem Bar-Übernahmeangebot von 30 Dollar je Aktie direkt an die Aktionäre von Warner gewandt und stellt es als überlegene Alternative zum Angebot von Netflix dar. Laut Paramount-Chef David Ellison bietet das Paramount-Angebot 18 Milliarden Dollar mehr in bar als das von Netflix. Dazu habe es die Vorteile einer größeren Sicherheit und eines strafferen Zeitplans und es gebe keine regulatorischen Hürden, wie es bei einem Geschäft mit Netflix der Fall wäre. Unter anderem hatte sich US-Präsident Donald Trump am Wochenende eingemischt und sich kritisch zum Deal mit Netflix geäußert.

Netflix geben um 4,3 Prozent nach, Warner Bros. Discovery steigen um 4,0 Prozent auf 27,13 Dollar. Paramount ziehen um 9,1 Prozent an.

Eine weitere Übernahme sorgt für Kursausschläge: IBM hat der Übernahme des Dateninfrastruktur-Unternehmens Confluent zugestimmt, bei der Confluent mit 11 Milliarden Dollar bewertet wird. Gemäß der Vereinbarung übernimmt IBM alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Confluent für 31 Dollar pro Aktie und verwendet dafür vorhandene Barmittel. Confluent springen um knapp 30 Prozent auf 29,87 Dollar, IBM verteuern sich um 0,6 Prozent.

Unter den weiteren Einzelwerten ziehen Carvana um 11,6 und CRH um 5,8 Prozent an, Comfort Systems USA gewinnen 1,5 Prozent. Alle drei Titel werden am 22. Dezember in den viel beachteten marktbreiten Börsenindex S&P-500 aufgenommen. LKQ (-0,8%), Solstice Advanced Materials (-0,1%) und Mohawk Industries (-0,8%) - alle drei Unternehmen mit einigen der kleinsten Marktkapitalisierungen im S&P 500 - werden aus dem Index herausgenommen.

Positive Studiendaten eines entzündungshemmenden Medikamentenkandidaten lassen den Kurs von Kymera Therapeutics um 51 Prozent nach oben schießen.

Tesla geben nach einer Herabstufung auf "Gleichgewichten" durch Morgan Stanley um 4,0 Prozent nach. Die langsamere Einführung von Elektrofahrzeugen und die volatilen Handelsaussichten für die nächsten zwölf Monate machen das Analysehaus vorsichtiger. Luicid wurden von Morgan Stanley auf "Untergewichten" genommen, die Aktie fällt darauf um 7,6 Prozent.

Marvell Technology geben um 8,7 Prozent nach, nachdem Benchmark Research der Aktie die Kaufempfehlung entzogen hat.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 47.735,84 -0,5% -219,15 +12,7%

S&P-500 6.840,72 -0,4% -29,68 +16,8%

NASDAQ Comp 23.505,78 -0,3% -72,35 +22,1%

NASDAQ 100 25.589,95 -0,4% -102,11 +22,3%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:13 % YTD

EUR/USD 1,1625 -0,2% 1,1646 1,1633 +12,4%

EUR/JPY 181,15 +0,2% 180,79 180,78 +10,9%

EUR/CHF 0,9388 +0,2% 0,9366 0,9367 -0,2%

EUR/GBP 0,8729 -0,1% 0,8735 0,8731 +5,5%

USD/JPY 155,83 +0,4% 155,24 155,39 -1,3%

GBP/USD 1,3317 -0,1% 1,3331 1,3325 +6,5%

USD/CNY 7,0807 +0,0% 7,0787 7,0764 -1,8%

USD/CNH 7,0725 +0,1% 7,0688 7,0670 -3,6%

AUS/USD 0,6620 -0,2% 0,6634 0,6632 +7,2%

Bitcoin/USD 90.055,90 +0,4% 89.704,60 89.333,70 -4,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,15 60,08 -1,5% -0,93 -16,4%

Brent/ICE 62,81 63,75 -1,5% -0,94 -14,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.190,50 4.197,94 -0,2% -7,44 +60,0%

Silber 58,02 58,34 -0,5% -0,32 +102,0%

Platin 1.421,81 1.410,72 +0,8% 11,09 +61,1%

Kupfer 5,34 5,38 -0,8% -0,04 +29,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2025 12:43 ET (17:43 GMT)

