MÄRKTE USA/Behauptet - Übernahmekampf treibt Warner Bros. nach oben

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Im Vorfeld der am Mittwoch anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank dominiert zum Wochenstart an der Wall Street Zurückhaltung. Zwar preist der Markt auch nach den jüngsten Preis- und Arbeitsmarktdaten eine Leitzinssenkung mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 90 Prozent ein, immer stärker rückt aber der künftige Zinspfad ins Bewusstsein der Akteure. So wird im Handel über eine "falkenhafte Zinssenkung " spekuliert, US-Notenbankchef Powell könnte also mit einer Zinssenkung einen restriktiveren geldpolitischen Kurs signalisieren. "Wir erwarten, dass Powell betont, dass die Hürde für weitere Zinssenkungen Anfang 2026 hoch ist, was auf eine kurzfristige Pause hindeutet", so Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank. Am Rentenmarkt steigen die Renditen weiter, bei zehnjährigen US-Staatsanleihen um 1 Basispunkt auf 4,16 Prozent.

Am Aktienmarkt zeigt sich der Dow im frühen Handel ganz knapp im Minus, der S&P-500 ebenfalls, während die Nasdaq-Indizes minimal zulegen.

Beim Dollar und beim Gold tut sich wenig, der Euro wird mit 1,1648 Dollar gehandelt, der Goldpreis steigt leicht. Die Ölpreise fallen um gut 1 Prozent, nachdem sie zum Vorwochenschluss auf dem höchsten Stand seit mehr als zwei Wochen gelegen hatten. Als Begründung für den Anstieg galten unter anderem Angriffe der Ukraine auf russische Ölanlagen und die sich ergebnislos hinziehenden Bemühungen um ein Abkommen zur Beendigung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine.

Am Aktienmarkt sorgt eine Übernahmeschlacht um Warner Bros. Discovery für Bewegung. Nachdem es zunächst nach einem 72 Milliarden-Dollar-Deal zwischen Warner und Netflix aussah, hat sich nun Paramount Skydance mit einem Bar-Übernahmeangebot von 30 Dollar je Aktie direkt an die Aktionäre von Warner gewendet und stellt es als überlegene Alternative zum Angebot von Netflix dar. Laut Paramount-Vorstandschef David Ellison bietet das Paramount-Angebot 18 Milliarden Dollar mehr in bar als das von Netflix und habe zudem die Vorteile einer größeren Sicherheit und eines strafferen Zeitplans. Außerdem gebe es keine regulatorischen Hürden, wie es bei einem Geschäft mit Netflix der Fall wäre. Unter anderem hatte sich Präsident Donald Trump kritisch zum Deal mit Netflix geäußert.

Netflix geben im Frühhandel um 2,4 Prozent nach, Warner Bros. Discovery steigen um knapp 8 Prozent auf 28,14 Dollar. Paramount ziehen um 2 Prozent an.

Eine weitere Übernahme sorgt für heftige Kursausschläge: IBM hat der Übernahme des Dateninfrastruktur-Unternehmens Confluent zugestimmt, bei der Confluent mit 11 Milliarden Dollar bewertet wird. Gemäß der Vereinbarung übernimmt IBM alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Confluent für 31 Dollar pro Aktie und verwendet dafür vorhandene Barmittel. Confluent springen um knapp 30 Prozent auf 29,80 Dollar, IBM verteuern sich um 2,2 Prozent.

Unter den weiteren Einzelwerten ziehen Carvana um 8,0 und CRH um 5,0 Prozent an, Comfort Systems USA gewinnen 0,8 Prozent. Alle drei Titel werden am 22. Dezember in den marktbreiten Börsenindex S&P-500 aufgenommen. LKQ (+0,9%), Solstice Advanced Materials (+2,0%) und Mohawk Industries (-1,1%) - alle drei Unternehmen mit einigen der kleinsten Marktkapitalisierungen im S&P 500 - werden aus dem Index herausgenommen.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 47.888,36 -0,1% -66,63 +12,7%

S&P-500 6.866,10 -0,1% -4,30 +16,8%

NASDAQ Comp 23.599,10 +0,1% 20,97 +22,1%

NASDAQ 100 25.707,64 +0,1% 15,59 +22,3%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:13 % YTD

EUR/USD 1,1639 -0,1% 1,1646 1,1633 +12,4%

EUR/JPY 181,37 +0,3% 180,79 180,78 +10,9%

EUR/CHF 0,9387 +0,2% 0,9366 0,9367 -0,2%

EUR/GBP 0,8734 -0,0% 0,8735 0,8731 +5,5%

USD/JPY 155,83 +0,4% 155,24 155,39 -1,3%

GBP/USD 1,3326 -0,0% 1,3331 1,3325 +6,5%

USD/CNY 7,0799 +0,0% 7,0787 7,0764 -1,8%

USD/CNH 7,0698 +0,0% 7,0688 7,0670 -3,6%

AUS/USD 0,6629 -0,1% 0,6634 0,6632 +7,2%

Bitcoin/USD 90.900,20 +1,3% 89.704,60 89.333,70 -4,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,27 60,08 -1,3% -0,81 -16,4%

Brent/ICE 62,92 63,75 -1,3% -0,83 -14,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.193,59 4.197,94 -0,1% -4,35 +60,0%

Silber 58,13 58,34 -0,4% -0,21 +102,0%

Platin 1.426,99 1.410,72 +1,2% 16,27 +61,1%

Kupfer 5,38 5,38 -0,1% -0,01 +30,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

