DAX 24.068 +0,2%ESt50 5.722 +0,0%MSCI World 4.419 +0,0%Top 10 Crypto 12,37 +2,7%Nas 23.578 +0,3%Bitcoin 78.914 +1,9%Euro 1,1653 +0,1%Öl 63,12 -1,2%Gold 4.212 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Infineon 623100 BASF BASF11 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- TKMS mit starken Zahlen -- Siemens und Healthineers kooperieren mit Rheinmetall -- D-Wave, Rüstungsaktien, Tesla, BioNTech, Novo Nordisk, Netflix, Warner Bros. im Fokus
Top News
DAX setzt sich leicht nach oben ab - 24.000er-Marke wieder umkämpft DAX setzt sich leicht nach oben ab - 24.000er-Marke wieder umkämpft
Top-5-Kursziele der Analysten am 08.12.25 Top-5-Kursziele der Analysten am 08.12.25
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Netflix Aktie

Kaufen
Verkaufen
Netflix Aktien-Sparplan
87,24 EUR +1,20 EUR +1,39 %
STU
101,61 USD -1,41 USD -1,37 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 364,22 Mrd. EUR

KGV 44,94 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 552484

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US64110L1061

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NFLX

Jefferies & Company Inc.

Netflix Buy

11:41 Uhr
Netflix Buy
Aktie in diesem Artikel
Netflix Inc.
87,24 EUR 1,20 EUR 1,39%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 150 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die geplante Übernahme von Warner Bros mache eine eigentlich simple Investmentstory kompliziert, schrieb James Heaney am Sonntag. Vorerst dürfte die Aktie das keine Sprünge machen wegen Sorgen über die Integration des Hollywood-Urgesteins. Die Augen richteten sich nun auf den Geschäftsausblick für 2026./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2025 / 16:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2025 / 17:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Netflix

Zusammenfassung: Netflix Buy

Unternehmen:
Netflix Inc.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 150,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 100,24		 Abst. Kursziel*:
49,64%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 101,61		 Abst. Kursziel aktuell:
47,62%
Analyst Name:
James Heaney 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 400,80

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Netflix Inc.

11:41 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
09:36 Netflix Outperform Bernstein Research
05.12.25 Netflix Equal Weight Barclays Capital
05.12.25 Netflix Kaufen DZ BANK
19.11.25 Netflix Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Netflix Inc.

dpa-afx Politische Spannung Aktien von Netflix und Warner Bros. uneinheitlich: Trump verweist auf kartellrechtliche Risiken Aktien von Netflix und Warner Bros. uneinheitlich: Trump verweist auf kartellrechtliche Risiken
TraderFox Was Netflix durch den Kauf von Warner Bros. gewinnt
finanzen.net Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Netflix-Aktie angepasst
finanzen.net Netflix-Aktie mit Verlusten: Entscheidung gefallen - Streamingriese kauft Warner Bros. in Milliardendeal
finanzen.net NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 letztendlich fester
finanzen.net Netflix Aktie News: Netflix am Abend mit roter Tendenz
finanzen.net Pluszeichen in New York: S&P 500 verbucht nachmittags Zuschläge
finanzen.net Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 bewegt sich nachmittags im Plus
Benzinga Netflix-Warner Mega Merger A &#39;Disaster For America,&#39; Says This Anti-Monopolist: Likely To Face Significant &#39;Political And Antitrust Hurdles&#39;
RTE.ie Trump airs doubt about Netflix acquisition of Warner Bros
Deutsche Welle US: Trump casts doubt on Netflix-Warner Bros. deal
Benzinga Trump Says &#39;I Will Be Involved&#39; In Netflix-Warner Bros. Mega Merger As He Praises Ted Sarandos For Doing &#39;Legendary Job&#39;
BBC Trump says $72bn Netflix-Warner Bros deal 'could be a problem'
Financial Times Trump says Netflix market share ‘could be a problem’ for $83bn Warner deal
Business Times Trump warns Netflix-Warner deal may pose antitrust ‘problem’
MotleyFool 2 Top Growth Stocks to Buy in 2026 That Should Be Immune to an AI Stocks Bubble Bursting: Netflix and Casey's General Stores
RSS Feed
Netflix Inc. zu myNews hinzufügen