Netflix Aktie
Marktkap. 364,22 Mrd. EURKGV 44,94 Div. Rendite 0,00%
WKN 552484
ISIN US64110L1061
Symbol NFLX
Netflix Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 150 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die geplante Übernahme von Warner Bros mache eine eigentlich simple Investmentstory kompliziert, schrieb James Heaney am Sonntag. Vorerst dürfte die Aktie das keine Sprünge machen wegen Sorgen über die Integration des Hollywood-Urgesteins. Die Augen richteten sich nun auf den Geschäftsausblick für 2026./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2025 / 16:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2025 / 17:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Netflix
Zusammenfassung: Netflix Buy
|Unternehmen:
Netflix Inc.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 150,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 100,24
|Abst. Kursziel*:
49,64%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 101,61
|Abst. Kursziel aktuell:
47,62%
|
Analyst Name:
James Heaney
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 400,80
*zum Zeitpunkt der Analyse
