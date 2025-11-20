IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von IBM. Die IBM-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 296,40 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die IBM-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 296,40 USD. Den Tageshöchststand markierte die IBM-Aktie bei 298,04 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 295,60 USD. Der Tagesumsatz der IBM-Aktie belief sich zuletzt auf 116.510 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.11.2025 auf bis zu 324,90 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie. Am 21.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 209,83 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,21 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,67 USD an IBM-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,71 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 236,00 USD.

Am 22.10.2025 lud IBM zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,84 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,36 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat IBM mit einem Umsatz von insgesamt 16,33 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,97 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,11 Prozent gesteigert.

Am 28.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von IBM rechnen Experten am 27.01.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass IBM ein EPS in Höhe von 11,37 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 10 Jahren abgeworfen

Quanten-KI: Das enorme Potenzial von Quantencomputern und künstlicher Intelligenz

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IBM-Investition von vor 5 Jahren eingebracht