NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite bewegt schlussendlich im Plus

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,88 Prozent fester bei 22.273,08 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 22.162,83 Zählern und damit 0,384 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (22.078,05 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 21.898,29 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 22.531,84 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ Composite bereits um 2,26 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 21.10.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 22.953,67 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 21.08.2025, einen Wert von 21.100,31 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 21.11.2024, stand der NASDAQ Composite bei 18.972,42 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 15,52 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24.019,99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Nissan Motor (+ 13,56 Prozent auf 2,53 USD), Harvard Bioscience (+ 13,03 Prozent auf 0,63 USD), Americas Car-Mart (+ 10,07) Prozent auf 20,23 USD), Sangamo Therapeutics (+ 9,97 Prozent auf 0,42 USD) und Integra LifeSciences (+ 8,96 Prozent auf 12,04 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Geospace Technologies (-25,90 Prozent auf 12,81 USD), Dorel Industries (-8,57 Prozent auf 1,16 USD), Oracle (-5,66 Prozent auf 198,76 USD), AXT (-5,50 Prozent auf 8,93 USD) und Grupo Financiero Galicia (-4,73 Prozent auf 46,14 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 91.653.678 Aktien gehandelt. Mit 3,925 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,28 zu Buche schlagen. Mit 18,32 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

