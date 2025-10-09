DAX24.611 +0,1%Est505.626 -0,4%MSCI World4.330 -0,5%Top 10 Crypto16,53 -4,4%Nas22.940 -0,5%Bitcoin104.182 -1,8%Euro1,1558 -0,6%Öl65,22 -1,3%Gold3.972 -1,7%
Rekordhoch bleibt im Blick

Panik oder Pause? Bitcoin unter 122.000 US-Dollar - Analysten bleiben gelassen

09.10.25 18:10 Uhr
Bitcoin korrigiert: Preis sinkt unter 122.000 US-Dollar - Analysten bleiben unbesorgt | finanzen.net

Der Bitcoin ist am Donnerstag unter 122.000 US-Dollar gefallen.

Zuletzt kostete die wichtigste Digitalwährung 121.810 Dollar. Am Mittag hatte sie noch kurzzeitig knapp 124.000 Dollar gekostet. Der Bitcoinbefindet sich aber weiterhin in der Nähe seines am Montag erreichten Rekordhochs von über 126.000 Dollar.

"Die derzeitige Korrekturbewegung kann als gesunde Konsolidierung auf weiterhin hohem Terrain interpretiert werden", kommentierte Analyst Timo Emden von Emden Research. "Es stellt sich nun die Frage, ob trotz fulminanter Kurshöhen neue Käufer vor die Seitenlinie treten und den Kurs nach oben treiben." Emden bewertet die Aussichten für die weitere Kursentwicklung günstig: "Dass Gewinnmitnahmen im größeren Stil weiterhin ausbleiben, spricht für eine anhaltende Kaufbereitschaft und Zuversicht der Anleger."

Das Umfeld dürfte auch fundamental positiv für den Bitcoin bleiben. So hält in den USA die teilweise Schließung der Bundesbehörden an und ein Ende des "Shutdowns" ist nicht in Sicht. Viele Länder leiden unter hohen Staatsschulden. In Frankreich verhindert der Haushaltsstreit bisher eine Regierungsbildung.

/jsl/he

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com, Steve Heap / Shutterstock.com