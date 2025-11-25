DAX23.465 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 -7,8%Nas22.921 +0,2%Bitcoin74.478 -2,8%Euro1,1582 +0,5%Öl62,40 -1,5%Gold4.130 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow deutlich stärker -- DAX letztlich fester -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
Top News
Alibaba-Aktie leichter: Gewinnrückgang im abgelaufenen Quartal - Umsatz gestiegen Alibaba-Aktie leichter: Gewinnrückgang im abgelaufenen Quartal - Umsatz gestiegen
Rohstoffpreise am Dienstagabend Rohstoffpreise am Dienstagabend
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Projekt eingestellt

Flughafen Wien-Aktie im Plus: Flughafen Wien-Schwechat baut keine dritte Piste

25.11.25 19:27 Uhr
Flughafen Wien-Aktie im Plus: Keine dritte Piste für Flughafen Wien-Schwechat | finanzen.net

Der Flughafen Wien-Schwechat baut keine dritte Piste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Flughafen Wien AG
53,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Projekt werde nicht weiterverfolgt. Dies habe der Vorstand der Flughafen Wien AG nach eingehender Analyse aller relevanten Entscheidungsfaktoren beschlossen, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Man könne mit dem geplanten Zwei-Pisten-System und dortigen Ausbauten auch weiterwachsen. In fernerer Zukunft könne eine dritte Piste womöglich wieder Thema werden.

Wer­bung

Plan sei es jährlich bis zu 52 Millionen Passagiere mit zwei Bahnen abzufertigen, hieß es weiter. Zuletzt waren es gut 31,7 Millionen. Mit der heutigen Entscheidung werde nicht ausgeschlossen, dass bei Bedarf in fernerer Zukunft nach einem neuen Genehmigungsverfahren ein Pistenprojekt verfolgt werde.

"Neben den auf rund zwei Milliarden massiv gestiegenen prognostizierten Baukosten haben sich auch die Rahmenbedingungen infolge der überlangen Verfahrensdauer grundlegend geändert", erklärten Flughafenvorstand Julian Jäger und Günther Ofner. "So wurden im Jahr 2005 pro Flugbewegung 71 Passagiere befördert, 2024 waren es durch den Einsatz größerer Flugzeuge bereits 139 Passagiere, was den Druck auf die Pistenkapazität mildert."

Mit ausschlaggebend für die Entscheidung sei auch gewesen, dass die größten Airline-Kunden am Standort dem Projekt negativ gegenüberstünden und ohne Refinanzierung durch höhere Tarife die wirtschaftliche Basis der Investition nicht darstellbar sei.

Wer­bung

Ein weiterer Entscheidungsgrund sei die nach 17 Monaten immer noch offene Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes. Dabei ging es um eine abändernde Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts im Verfahren um die Bauzeitverlängerung.

Die Entscheidung gegen den Bau der Piste führt den Angaben zufolge in der Bilanz zu negativen Wertberichtigungen von knapp 56 Millionen Euro. Dabei gehe es um Zahlungen aus dem Mediationsvertrag an den Umweltfonds und an Anrainergemeinden aus früheren Jahren. Der Überschuss der Flughafen Wien AG dürfte deshalb in diesem Jahr statt rund 230 Millionen nur 210 Millionen Euro erreichen, hieß weiter. Die neue Gewinnprognose beinhalte auch positive Effekte aus einer zuletzt besseren Verkehrsentwicklung als ursprünglich angenommen.

Im nachbörslichen Tradegate-Handel steigt die Flughafen Wien-Aktie zeitweise um 0,76 Prozent auf 53,20 Euro.

Wer­bung

/phs/APA/stw

WIEN/SCHWECHAT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Flughafen Wien

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Flughafen Wien

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Flughafen Wien AG

Nachrichten zu Flughafen Wien AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Flughafen Wien AG

DatumRatingAnalyst
26.11.2012Flughafen Wien neutralNomura
20.11.2012Flughafen Wien neutralNomura
28.08.2012Flughafen Wien neutralNomura
21.08.2012Flughafen Wien reduceNomura
21.06.2012Flughafen Wien reduceNomura
DatumRatingAnalyst
13.04.2012Flughafen Wien overweightBarclays Capital
22.03.2012Flughafen Wien buyUBS AG
25.11.2011Flughafen Wien buyCitigroup Corp.
21.11.2011Flughafen Wien buyUBS AG
14.09.2011Flughafen Wien outperformMacquarie Research
DatumRatingAnalyst
26.11.2012Flughafen Wien neutralNomura
20.11.2012Flughafen Wien neutralNomura
28.08.2012Flughafen Wien neutralNomura
25.05.2012Flughafen Wien haltenErste Bank AG
25.05.2012Flughafen Wien holdErste Group Bank
DatumRatingAnalyst
21.08.2012Flughafen Wien reduceNomura
21.06.2012Flughafen Wien reduceNomura
04.04.2012Flughafen Wien reduceNomura
26.01.2012Flughafen Wien reduceNomura
30.08.2011Flughafen Wien reduceErste Group Bank

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Flughafen Wien AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen