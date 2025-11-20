ATX Prime aktuell: ATX Prime mit Zuschlägen

Index-Bewegung

Der ATX Prime befindet sich am vierten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Um 12:08 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,52 Prozent höher bei 2.402,82 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,036 Prozent auf 2.391,29 Punkte an der Kurstafel, nach 2.390,42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 2.409,18 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2.390,91 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 0,353 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 20.10.2025, den Stand von 2.305,83 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2.405,64 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1.744,56 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 31,59 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 2.461,76 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1.745,07 Punkte.

ATX Prime-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell FACC (+ 5,32 Prozent auf 9,70 EUR), UNIQA Insurance (+ 5,18 Prozent auf 13,82 EUR), Rosenbauer (+ 3,52 Prozent auf 47,00 EUR), Frequentis (+ 3,35 Prozent auf 67,80 EUR) und Raiffeisen (+ 3,22 Prozent auf 33,38 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Schoeller-Bleckmann (-5,70 Prozent auf 26,45 EUR), Flughafen Wien (-1,87 Prozent auf 52,40 EUR), UBM Development (-1,31 Prozent auf 22,60 EUR), Kapsch TrafficCom (-0,97 Prozent auf 6,12 EUR) und Österreichische Post (-0,66 Prozent auf 30,00 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die UNIQA Insurance-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 149.253 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 34,195 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Im ATX Prime weist die Marinomed Biotech-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,91 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net