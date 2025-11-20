DAX23.363 +0,9%Est505.584 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,48 +0,2%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.794 +0,8%Euro1,1518 -0,2%Öl64,11 +0,7%Gold4.061 -0,4%
CEO-Aussagen

Fraport-Aktie unbeeindruckt: Terminal 2-Sanierung in Frankfurt startet 2028

20.11.25 11:05 Uhr
Fraport-Aktie stabil: Start der Terminal 2-Sanierung im Jahr 2028 | finanzen.net

Nach der Eröffnung des neuen Terminal 3 am Frankfurter Flughafen wird sich die Betreibergesellschaft Fraport der Sanierung des Terminal 2 zuwenden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fraport AG
71,10 EUR 2,80 EUR 4,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

"Der Bau wird in etwa 2028 beginnen, also die Sanierung selbst", sagte Konzernchef Stefan Schulte bei einer Presseveranstaltung am Mittwoch. "Wir schreiben gerade die Planung aus." Auf einen konkreten Termin für die Fertigstellung wollte er sich nicht festlegen, er geht von "Anfang der 2030er Jahre" aus.

"Die Sanierung des Terminal 2 ist alles andere als einfach", sagte Schulte. Es könne nicht komplett stillgelegt werden, weil Teile der Gepäckförderanlage mit der im Terminal 1 verbunden seien, die aus Kapazitätsgründen benötigt werde. "Das heißt, ein Teil des Terminal 2 muss im Betrieb bleiben, und auf der anderen Seite wird gleichzeitig saniert."

Auch Umbaumaßnahmen seien geplant, damit das Terminal etwa von der Lufthansa bzw. der Star Alliance, der die Lufthansa angehört, als Drehkreuz genutzt werden kann. Derzeit gebe es Gespräche mit der deutschen Fluggesellschaft, die in Terminal 1 angesiedelt ist, und der Luftfahrt-Allianz.

Jetzt sei das richtige Zeitfenster für die Sanierung, da Fraport mit dem Terminal 3 zusätzliche Kapazitäten an den Markt bringe, so Schulte. Das Terminal 3, das eine Kapazität von gut 19 Millionen Passagieren im Jahr haben wird, wird im April 2026 den Dienst aufnehmen. Von Mitte April bis Anfang Juni sollen in vier Wellen insgesamt 57 Fluggesellschaften, die aktuell im Terminal 2 angesiedelt sind, dauerhaft in das Terminal 3 umziehen.

Wenn alle Terminals in Betrieb sind, wird der Frankfurter Flughafen eine Kapazität von etwa 88 Millionen Passagieren pro Jahr haben. Fraport hat seine Prognose für das Aufkommen in diesem Jahr jüngst auf 63 Millionen von 64 Millionen gesenkt. Schulte ist gleichwohl zuversichtlich. "Die Verkehrsentwicklung ist gut", sagte er, vor allem im Segment Privatreisende.

Mit den neuen Flugsteigen im Süden des Geländes erwartet Schulte weitere Verbesserungen. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir nächstes Jahr mit der Öffnung des Terminal 3 noch mal einen Schlag in der Pünktlichkeit nach oben gehen, aber auch bei den anderen Qualitätsparametern", so der Manager.

Via XETRA notiert die Fraport-Aktie zeitweise 0,07 Prozent höher bei 70,85 Euro.

DJG/mgo/kla

DOW JONES

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

