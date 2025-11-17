DAX 23.591 -1,2%ESt50 5.641 -0,9%MSCI World 4.288 -0,4%Top 10 Crypto 12,29 -1,7%Nas 22.708 -0,8%Bitcoin 78.132 -1,6%Euro 1,1607 +0,1%Öl 63,67 -0,6%Gold 4.022 -0,6%
Fraport Aktie

71,45 EUR -4,25 EUR -5,61 %
STU
Marktkap. 7,14 Mrd. EUR

KGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN 577330

ISIN DE0005773303

Symbol FPRUF

Fraport Neutral

Aktie in diesem Artikel
Fraport AG
71,45 EUR -4,25 EUR -5,61%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fraport von 94 auf 86 Euro gesenkt und die Aktien nach überdurchschnittlichen Kursgewinnen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Patrick Creuset hob am Dienstag in seiner Neubewertung zudem das Risiko steigender Investitionen und einer wieder etwas geringeren Kapitaldisziplin hervor./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:13 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport Neutral

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
86,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
73,10 €		 Abst. Kursziel*:
17,65%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
71,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,36%
Analyst Name:
Patrick Creuset 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
74,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fraport AG

08:21 Fraport Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:01 Fraport Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.11.25 Fraport Overweight Barclays Capital
13.11.25 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
12.11.25 Fraport Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

