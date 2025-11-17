Fraport Aktie
Marktkap. 7,14 Mrd. EURKGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fraport von 94 auf 86 Euro gesenkt und die Aktien nach überdurchschnittlichen Kursgewinnen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Patrick Creuset hob am Dienstag in seiner Neubewertung zudem das Risiko steigender Investitionen und einer wieder etwas geringeren Kapitaldisziplin hervor./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:13 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fraport Neutral
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
86,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
73,10 €
|Abst. Kursziel*:
17,65%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
71,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,36%
|
Analyst Name:
Patrick Creuset
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
74,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fraport AG
|08:21
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|08:21
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|11.11.25
|Fraport Kaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|16.09.25
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Fraport Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.07.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.