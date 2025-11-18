DAX23.591 -1,2%Est505.641 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,31 -1,5%Nas22.708 -0,8%Bitcoin77.905 -1,9%Euro1,1592 ±0,0%Öl63,76 -0,4%Gold4.016 -0,7%
Gewinnmitnahmen

Fraport-Aktie leichter: Goldman zieht jahrelange Empfehlung zurück

18.11.25 08:25 Uhr
Fraport-Aktie leichter: Goldman streicht jahrelange Empfehlung | finanzen.net

Im schwachen Marktumfeld nehmen die Anleger am Dienstag auch bei Fraport Gewinne mit.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fraport AG
71,30 EUR -5,80 EUR -7,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktien der Frankfurter rutschten vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um fast 4 Prozent unter ihren XETRA-Schluss auf 73,40 Euro. Damit würden sie im regulären Handel wieder unter ihre 50-Tage-Linie fallen in Richtung Chartunterstützung bei 72 Euro.

Analyst Patrick Creuset von Goldman Sachs gab am Morgen seine Kaufempfehlung auf, die er im April 2022 ausgerufen hatte. Sein Kursziel kappte er auf 86 Euro. Creuset begründete dies mit den überdurchschnittlichen Kursgewinnen der Aktien. Er hob aber auch das Risiko steigender Investitionen und einer wieder etwas geringeren Kapitaldisziplin hervor.

Fraport-Aktien hatten am 11. November nach den Neunmonatszahlen mit über 81 Euro den höchsten Stand seit 2018 erreicht und damit mehr gekostet als vor der so belastenden Corona-Pandemie. Mit einem Kursplus von 39 Prozent hatten sie den MDAX klar hinter sich gelassen. Creuset verwies zudem auf den guten Lauf im Vergleich mit anderen Werten aus dem europäischen Bereich Transport und Infrastruktur seit seiner Kaufempfehlung vor dreieinhalb Jahren.

/ag/stk

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt, Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

