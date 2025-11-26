DAX 23.814 +0,2%ESt50 5.659 +0,1%MSCI World 4.375 +0,0%Top 10 Crypto 12,41 -1,1%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 79.037 +0,5%Euro 1,1565 -0,3%Öl 63,07 -0,5%Gold 4.173 +0,4%
Fraport Aktie

71,80 EUR +0,25 EUR +0,35 %
STU
Marktkap. 6,61 Mrd. EUR

KGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN 577330

ISIN DE0005773303

Symbol FPRUF

JP Morgan Chase & Co.

Fraport Neutral

12:46 Uhr
Fraport Neutral
Fraport AG
71,80 EUR 0,25 EUR 0,35%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 77 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Elodie Rall sieht den Zuschlag für die Betriebskonzession am brasilianischen Flughafen Jericoacoara kaum kursbewegend. Sie erinnerte an die Größenordnung. Am Jericoacoara-Airport habe es 2024 212.000 Passagiere gegeben, für Fraport Brazil derweil 2023 mehr als 13 Millionen. Sie zieht 2023 zum Vergleich heran, weil die Zahl 2024 durch eine Flutkatastrophe belastet lediglich bei 9,5 Millionen gelegen habe./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 10:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 10:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport Neutral

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
77,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
71,45 €		 Abst. Kursziel*:
7,77%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
71,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,24%
Analyst Name:
Elodie Rall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
75,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

