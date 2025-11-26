Fraport Aktie
Marktkap. 6,61 Mrd. EURKGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 77 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Elodie Rall sieht den Zuschlag für die Betriebskonzession am brasilianischen Flughafen Jericoacoara kaum kursbewegend. Sie erinnerte an die Größenordnung. Am Jericoacoara-Airport habe es 2024 212.000 Passagiere gegeben, für Fraport Brazil derweil 2023 mehr als 13 Millionen. Sie zieht 2023 zum Vergleich heran, weil die Zahl 2024 durch eine Flutkatastrophe belastet lediglich bei 9,5 Millionen gelegen habe./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 10:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 10:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fraport Neutral
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
77,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
71,45 €
|Abst. Kursziel*:
7,77%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
71,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,24%
|
Analyst Name:
Elodie Rall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
75,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
