Die Karten werden neu gemischt: Wie der Wandel in Europa die Unternehmensanleihemärkte verändert
Tesla-Aktie vor Superzyklus? Was die Aktie des E-Autopioniers 2026 antreiben könnte
Fraport Aktie

76,00 EUR -1,00 EUR -1,30 %
STU
Marktkap. 6,63 Mrd. EUR

KGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN 577330

ISIN DE0005773303

Symbol FPRUF

Deutsche Bank AG

Fraport Hold

12:26 Uhr
Fraport Hold
Fraport AG
76,00 EUR -1,00 EUR -1,30%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Hold" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) habe die Konsensschätzung moderat übertroffen, schrieb Harishankar Ramamoorthy in dem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Der wichtigste Aspekt sei gewesen, dass der Flughafenbetreiber in den ersten neun Monaten einen positiven Free Cashflow erzielt habe./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fraport Hold

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
75,95 €		 Abst. Kursziel*:
-21,00%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
76,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-21,05%
Analyst Name:
Harishankar Ramamoorthy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fraport AG

12:26 Fraport Hold Deutsche Bank AG
11.11.25 Fraport Kaufen DZ BANK
11.11.25 Fraport Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 Fraport Hold Warburg Research
11.11.25 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Fraport AG

finanzen.net Umsatz stabil Fraport-Aktie hebt ab: Gewinn im 3. Quartal stärker als erwartet gesteigert Fraport-Aktie hebt ab: Gewinn im 3. Quartal stärker als erwartet gesteigert
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Fraport auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 93 Euro
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Handelsende im Aufwind
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX steigt am Dienstagnachmittag
TraderFox Stocks in Action: RATIONAL, IONOS, Auto1 Group, Fraport und TAG Immobilien.
dpa-afx ROUNDUP 2: Fraport kappt Passagierprognose und winkt mit Dividende - Kurssprung
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX fällt am Mittag
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Fraport klettern nach Zahlen auf höchsten Stand seit 2018
dpa-afx ROUNDUP: Fraport erwartet geringeres Passagierplus - Mehr Gewinn und Kurssprung
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Share Buyback for the Employee Participation Program
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
