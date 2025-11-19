Fraport-Aktie rutscht weiter ab: UBS senkt Bewertung auf 'Sell' aber setzt das Kursziel hoch
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fraport zwar von 58 auf 65 Euro angehoben, die inzwischen hoch bewerteten Aktien aber von "Neutral" auf "Sell" abgestuft.
Werte in diesem Artikel
Die Papiere der Frankfurter Fraport würden nach ihrem starken Lauf nicht nur gegenüber den Konkurrenten Aena und ADP mit einer Prämie gehandelt, sondern auch gegenüber dem eigenen inneren Wert, schrieb Cristian Nedelcu am Dienstagabend in seiner Neubewertung. Er ist zudem weitaus skeptischer für den Barmittelzufluss 2026/27 als der Markt. Seine Prognose beträgt nur etwa die Hälfte des Konsenses.
Fraport-Aktie tiefrot
Die Verkaufsempfehlung der UBS hat am Mittwoch den Kursrutsch der Aktien von Fraport forciert. Am Mittoch fällt der Kurs auf XETRA zeitweise um 3,77 Prozent auf 68,90 Euro.
Nachdem Analyst Patrick Creuset von Goldman Sachs am Vortag seine langjährige Kaufempfehlung "nur" gestrichen hatte, rät Cristian Nedelcu von der UBS nun sogar beim Kursziel von 65 Euro zum Verkauf.
Goldman-Experte Creuset hatte tags zuvor seine Kaufempfehlung vom April 2022 aufgegeben. Er stellte dabei neben den überdurchschnittlichen Kursgewinnen auch auf das Risiko steigender Investitionen und einer wieder etwas geringeren Kapitaldisziplin ab.
Fraport-Aktien hatten am 11. November nach den Neunmonatszahlen mit über 81 Euro den höchsten Stand seit 2018 erreicht und damit mehr gekostet als vor der belastenden Corona-Pandemie. Mit einem Kursplus von 39 Prozent hatten sie den MDAX damals klar hinter sich gelassen./ag/gl/mis>ZÜRICH (dpa-AFX)
