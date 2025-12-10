DAX24.130 -0,1%Est505.708 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,64 -1,7%Nas23.504 -0,3%Bitcoin79.280 -0,6%Euro1,1655 +0,2%Öl61,83 -0,5%Gold4.199 -0,2%
Negative Analyse

Fraport-Aktie auf August-Tief: Goldman verweist auf Investitionen

10.12.25 17:27 Uhr
Fraport-Aktie fällt auf August-Tief: Goldman warnt vor Investitionen | finanzen.net

Die Aktien von Fraport haben am Mittwochnachmittag mit deutlichen Kursverlusten auf einen Analystenhinweis zu Aussagen auf einer Investorenkonferenz reagiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fraport AG
68,00 EUR -4,45 EUR -6,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Papiere des Flughafenbetreibers sackten auf den tiefsten Stand seit Anfang August ab und notierten zuletzt 7,1 Prozent im Minus bei 67,10 Euro. Sie näherten sich im Tagestief der 200-Tage-Linie, die bei 66,59 Euro verläuft.

Analyst Patrick Creuset von Goldman Sachs verwies in einem Kommentar auf Signale des Managements bei einer Investorenveranstaltung in Paris. Demnach seien mittelfristig Investitionsausgaben signalisiert worden, die deutlich höher ausfallen, als vor den Ergebnissen des dritten Quartals erwartet worden war.

Bislang war man am Markt davon ausgegangen, dass Fraport nach einer investitionsintensiven Phase mit dem Bau des Terminal 3 am Frankfurter Flughafen bei den Investitionen nun etwas kürzertreten würde. Creuset schrieb in seiner Studie, dass dieses Thema die Debatte über den Flughafenbetreiber nach dem Kursanstieg der Papiere wieder ändern könnte. Er hatte die Fraport-Aktien erst im November auf "Neutral" abgestuft - auch wegen des Risikos steigender Investitionen und einer wieder etwas geringeren Kapitaldisziplin.

Zudem hatten die Analysten von Exane BNP Paribas ihr Votum für die Fraport-Titel am Mittwoch von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 78 auf 74 Euro gesenkt.

/edh/tih/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

