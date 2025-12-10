Fraport-Aktie auf August-Tief: Goldman verweist auf Investitionen
Die Aktien von Fraport haben am Mittwochnachmittag mit deutlichen Kursverlusten auf einen Analystenhinweis zu Aussagen auf einer Investorenkonferenz reagiert.
Werte in diesem Artikel
Die Papiere des Flughafenbetreibers sackten auf den tiefsten Stand seit Anfang August ab und notierten zuletzt 7,1 Prozent im Minus bei 67,10 Euro. Sie näherten sich im Tagestief der 200-Tage-Linie, die bei 66,59 Euro verläuft.
Analyst Patrick Creuset von Goldman Sachs verwies in einem Kommentar auf Signale des Managements bei einer Investorenveranstaltung in Paris. Demnach seien mittelfristig Investitionsausgaben signalisiert worden, die deutlich höher ausfallen, als vor den Ergebnissen des dritten Quartals erwartet worden war.
Bislang war man am Markt davon ausgegangen, dass Fraport nach einer investitionsintensiven Phase mit dem Bau des Terminal 3 am Frankfurter Flughafen bei den Investitionen nun etwas kürzertreten würde. Creuset schrieb in seiner Studie, dass dieses Thema die Debatte über den Flughafenbetreiber nach dem Kursanstieg der Papiere wieder ändern könnte. Er hatte die Fraport-Aktien erst im November auf "Neutral" abgestuft - auch wegen des Risikos steigender Investitionen und einer wieder etwas geringeren Kapitaldisziplin.
Zudem hatten die Analysten von Exane BNP Paribas ihr Votum für die Fraport-Titel am Mittwoch von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 78 auf 74 Euro gesenkt.
/edh/tih/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Fraport
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fraport
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Fraport News
Bildquellen: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt, Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Nachrichten zu Fraport AG
Analysen zu Fraport AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.12.2025
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.2025
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.2025
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|19.11.2025
|Fraport Sell
|UBS AG
|18.11.2025
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.12.2025
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.2025
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|14.11.2025
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|11.11.2025
|Fraport Kaufen
|DZ BANK
|21.10.2025
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.11.2025
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.2025
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.2025
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.2025
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.2025
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2025
|Fraport Sell
|UBS AG
|05.08.2025
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.2025
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.07.2025
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.2025
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fraport AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen