NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Verkehrszahlen für Oktober mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Hold" belassen. Auf dem Hauptdrehkreuz Frankfurt habe sich das Geschäft des Flughafenbetreibers belebt, schrieb Graham Hunt am Donnerstag./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 01:37 / A.M.

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 01:37 / A.M.

