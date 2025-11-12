DAX 24.400 +0,1%ESt50 5.815 +0,5%MSCI World 4.420 +0,1%Top 10 Crypto 14,06 +3,3%Nas 23.406 -0,3%Bitcoin 89.309 +2,0%Euro 1,1612 +0,2%Öl 62,54 -0,2%Gold 4.235 +0,9%
Fraport Aktie

Marktkap. 7,06 Mrd. EUR

KGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Verkehrszahlen für Oktober mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Hold" belassen. Auf dem Hauptdrehkreuz Frankfurt habe sich das Geschäft des Flughafenbetreibers belebt, schrieb Graham Hunt am Donnerstag./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 01:37 / A.M.

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 01:37 / A.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport Hold

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
72,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
75,45 €		 Abst. Kursziel*:
-4,57%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
77,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,55%
Analyst Name:
Graham Hunt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fraport AG

08:56 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
12.11.25 Fraport Hold Deutsche Bank AG
11.11.25 Fraport Kaufen DZ BANK
11.11.25 Fraport Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 Fraport Hold Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Fraport AG

Dow Jones Wachstum Fraport-Aktie steigt: Herbstferien bescheren im Oktober mehr Fluggäste Fraport-Aktie steigt: Herbstferien bescheren im Oktober mehr Fluggäste
finanzen.net Fraport verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag in Grün
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX auf grünem Terrain
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Fraport auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 93 Euro
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Handelsende im Aufwind
finanzen.net Fraport-Aktie hebt ab: Gewinn im 3. Quartal stärker als erwartet gesteigert
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX steigt am Dienstagnachmittag
TraderFox Stocks in Action: RATIONAL, IONOS, Auto1 Group, Fraport und TAG Immobilien.
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Share Buyback for the Employee Participation Program
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
