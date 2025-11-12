Fraport Aktie
Marktkap. 7,06 Mrd. EURKGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Verkehrszahlen für Oktober mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Hold" belassen. Auf dem Hauptdrehkreuz Frankfurt habe sich das Geschäft des Flughafenbetreibers belebt, schrieb Graham Hunt am Donnerstag./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 01:37 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 01:37 / A.M.
Zusammenfassung: Fraport Hold
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
72,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
75,45 €
|Abst. Kursziel*:
-4,57%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
77,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,55%
|
Analyst Name:
Graham Hunt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fraport AG
|08:56
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|Fraport Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Fraport Hold
|Warburg Research
|08:56
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|Fraport Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Fraport Hold
|Warburg Research
|11.11.25
|Fraport Kaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|16.09.25
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Fraport Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.25
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.07.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
