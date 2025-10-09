Deutsche Telekom-Aktie profitiert: Deutsche Bank hebt Ziel an
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Telekom angehoben.
Werte in diesem Artikel
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 41 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie hinke der Branche seit Jahresbeginn vor allem wegen negativer Währungseffekte hinterher, schrieb Robert Grindle in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Zuletzt hätten auch die für den Markt überraschende Schwäche des deutschen Breitbandgeschäfts sowie die Sprunghaftigkeit der US-Tochter T-Mobile US belastet. Positive Faktoren seien ignoriert worden, während die Konkurrenz dank Konsolidierungshoffnungen eine Kurserholung gezeigt habe. Grindle sieht sowohl das Geschäft außerhalb der USA als auch die Barmittelentwicklung bei den Bonnern nicht ausreichend gewürdigt.
Die Deutsche Telekom-Aktie gewinn im XETRA-Handel zeitweise 0,96 Prozent auf 29,53 Euro.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 04:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
