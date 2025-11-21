DAX23.076 -0,9%Est505.509 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,32 -6,7%Nas22.078 -2,2%Bitcoin72.662 -3,3%Euro1,1548 +0,2%Öl62,56 -1,0%Gold4.041 -0,9%
Fokus auf Aktienkurs

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag höher

21.11.25 09:22 Uhr
Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag höher

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Zuletzt wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 27,26 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
27,54 EUR 0,54 EUR 2,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 27,26 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 27,33 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,17 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 230.518 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 35,91 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,73 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 26,00 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 4,62 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,01 EUR. Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 39,97 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 13.11.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Telekom ein EPS von 0,60 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 28,94 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Telekom einen Umsatz von 28,50 Mrd. EUR eingefahren.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Deutsche Telekom dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.02.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,97 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Bildquellen: Deutsche Telekom

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
14.11.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
13.11.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
13.11.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
13.11.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
13.11.2025Deutsche Telekom BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
