Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verteuert sich am Donnerstagmittag

Kurs der Deutsche Telekom

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 27,43 EUR.

Das Papier von Deutsche Telekom legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 27,43 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 27,56 EUR aus. Mit einem Wert von 27,28 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1.240.424 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2025 auf bis zu 35,91 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 30,92 Prozent wieder erreichen. Am 04.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Deutsche Telekom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,900 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 39,97 EUR.

Deutsche Telekom gewährte am 13.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,60 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Telekom im vergangenen Quartal 28,94 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Telekom 28,50 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 19.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,97 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

Redaktion finanzen.net

