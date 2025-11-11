DAX 24.286 -0,4%ESt50 5.798 +0,2%MSCI World 4.419 +0,1%Top 10 Crypto 13,95 +2,5%Nas 23.406 -0,3%Bitcoin 88.684 +1,2%Euro 1,1621 +0,2%Öl 62,85 +0,3%Gold 4.238 +1,0%
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX schwächelt -- Asiens Märkte letztlich höher -- Merck wächst stärker als erwartet -- RENK auf Wachstumskurs -- Siemens, NEL, Palantir, Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
VW-Aktie etwas fester: Neuer Betrugsprozess zur Dieselaffäre verzögert sich VW-Aktie etwas fester: Neuer Betrugsprozess zur Dieselaffäre verzögert sich
Siemens-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Hold Siemens-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Hold
Deutsche Telekom Aktie

27,37 EUR +0,02 EUR +0,07 %
STU
Marktkap. 130,45 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 3,12%
WKN 555750

ISIN DE0005557508

Symbol DTEGF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Deutsche Telekom Buy

10:16 Uhr
Deutsche Telekom Buy
Deutsche Telekom AG
27,37 EUR 0,02 EUR 0,07%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Deutsche Telekom nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 35,20 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) hätten die Erwartungen erfüllt, allerdings dank der bereits bekannten Geschäftsentwicklung in den USA, schrieb Paul Sidney am Donnerstag. Dank dieser hätten die Bonner auch den Ausblick angehoben. Das deutsche Dienstleistungsgeschäft habe hingegen enttäuscht./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Telekom Buy

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
35,20 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,28 €		 Abst. Kursziel*:
29,03%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,37 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,61%
Analyst Name:
Paul Sidney 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

Dow Jones Auf Wachstumskurs Deutsche Telekom-Aktie profitiert minimal: Prognose erneut leicht angehoben - höhere Dividende geplant Deutsche Telekom-Aktie profitiert minimal: Prognose erneut leicht angehoben - höhere Dividende geplant
Dow Jones Telekom fokussiert sich in Deutschland auf Glasfaserausbau
finanzen.net Deutsche Telekom-Aktie mit long-Signal
finanzen.net Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) mit Investmenttipp: Buy-Note für Deutsche Telekom-Aktie
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht zum Start Gewinne
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX präsentiert sich zum Start schwächer
finanzen.net Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge
finanzen.net Pluszeichen in Europa: STOXX 50 liegt zum Start des Donnerstagshandels im Plus
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus
Benzinga SoftBank Offloads $15 Billion Nvidia And T-Mobile Stakes To Fund AI Push
Benzinga SoftBank Offloads $15 Billion Nvidia And T-Mobile Stakes To Fund AI Push
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information
Benzinga $100 Invested In T-Mobile US 10 Years Ago Would Be Worth This Much Today
Cnet T-Mobile Offers Free Emergency 911 Satellite Texting for Anyone With a Compatible Phone
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information
MotleyFool Parent Company Sells 129,000 T-Mobile US Shares Worth $29.5 Million
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information
