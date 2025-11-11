Deutsche Telekom Aktie
Marktkap. 130,45 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 3,12%
WKN 555750
ISIN DE0005557508
Symbol DTEGF
Deutsche Telekom Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Deutsche Telekom nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 35,20 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) hätten die Erwartungen erfüllt, allerdings dank der bereits bekannten Geschäftsentwicklung in den USA, schrieb Paul Sidney am Donnerstag. Dank dieser hätten die Bonner auch den Ausblick angehoben. Das deutsche Dienstleistungsgeschäft habe hingegen enttäuscht./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Telekom Buy
|Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
35,20 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
27,28 €
|Abst. Kursziel*:
29,03%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
27,37 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,61%
|
Analyst Name:
Paul Sidney
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|10:16
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:01
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:01
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:01
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.20
|Deutsche Telekom Underweight
|Barclays Capital
|18.03.20
|Deutsche Telekom Underweight
|Barclays Capital
|04.03.20
|Deutsche Telekom Underweight
|Barclays Capital
|20.02.20
|Deutsche Telekom verkaufen
|Barclays Capital
|19.02.20
|Deutsche Telekom Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.09.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG