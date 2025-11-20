DAX23.318 +0,7%Est505.584 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,47 +0,1%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.586 +0,5%Euro1,1527 -0,1%Öl63,98 +0,5%Gold4.067 -0,3%
Kursentwicklung im Fokus

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

20.11.25 09:23 Uhr
Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 27,38 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
27,44 EUR 0,19 EUR 0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Deutsche Telekom konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 27,38 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 27,43 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,28 EUR. Bisher wurden heute 332.411 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt.

Am 03.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,91 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 31,15 Prozent Luft nach oben. Am 04.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 26,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 5,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,01 EUR, nach 0,900 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 39,97 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Deutsche Telekom ließ sich am 13.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Deutsche Telekom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28,94 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28,50 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Deutsche Telekom wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Deutsche Telekom rechnen Experten am 19.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,97 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
14.11.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
13.11.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
13.11.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
13.11.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
13.11.2025Deutsche Telekom BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
