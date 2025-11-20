DAX23.468 +1,3%Est505.615 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.115 +2,4%Bitcoin78.675 -0,7%Euro1,1531 -0,1%Öl64,19 +0,8%Gold4.096 +0,4%
Aktienentwicklung

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gewinnt am Nachmittag

20.11.25 16:08 Uhr
Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gewinnt am Nachmittag

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 27,39 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
27,41 EUR 0,16 EUR 0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 27,39 EUR zu. Kurzfristig markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 27,56 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 27,28 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.234.966 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,91 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 23,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 26,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,01 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 39,97 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Telekom am 13.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 28,94 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,50 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 19.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Deutsche Telekom.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,97 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
14.11.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
13.11.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
13.11.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
13.11.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
13.11.2025Deutsche Telekom BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen