Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Telekom-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Um 15:52 Uhr sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 27,19 EUR zu. In der Spitze gewann die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 27,28 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,02 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.319.496 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 35,91 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 32,07 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2025 bei 26,00 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 4,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,01 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom-Aktie wird bei 39,97 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 13.11.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Telekom ein EPS von 0,60 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 28,94 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,50 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 19.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,97 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

