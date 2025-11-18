Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gibt am Nachmittag nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 26,93 EUR.
Um 15:52 Uhr ging es für die Deutsche Telekom-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 26,93 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 26,65 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,12 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.353.824 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.
Bei 35,91 EUR markierte der Titel am 03.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 25,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 26,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 3,45 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,01 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 39,97 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.
Deutsche Telekom ließ sich am 13.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 28,94 Mrd. EUR gegenüber 28,50 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.02.2026 erwartet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.02.2027 erwartet.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 1,97 EUR je Aktie aus.
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.11.2025
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|13.11.2025
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|13.11.2025
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|13.11.2025
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.2025
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
