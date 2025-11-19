Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom macht am Mittwochvormittag Boden gut

Deutsche Telekom im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 27,23 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 27,23 EUR zu. In der Spitze legte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 27,24 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 27,02 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 296.105 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,91 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,88 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 26,00 EUR. Dieser Wert wurde am 04.11.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 4,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,01 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 39,97 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Am 13.11.2025 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,60 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28,50 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 28,94 Mrd. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 19.02.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,97 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

