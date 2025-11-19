DAX23.253 +0,3%Est505.541 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 -3,3%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.015 -1,4%Euro1,1586 ±0,0%Öl63,95 -1,3%Gold4.116 +1,2%
Fokus auf Aktienkurs

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

19.11.25 12:04 Uhr
Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 27,18 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
27,21 EUR 0,20 EUR 0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 27,18 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 27,25 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,02 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.207.523 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,91 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 32,12 Prozent Luft nach oben. Am 04.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 26,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 4,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Deutsche Telekom seine Aktionäre 2024 mit 0,900 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 39,97 EUR an.

Am 13.11.2025 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,50 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Telekom einen Gewinn von 0,60 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 28,94 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,50 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Deutsche Telekom am 26.02.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Deutsche Telekom rechnen Experten am 19.02.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,97 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Deutsche Telekom

