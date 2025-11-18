DAX23.310 -1,2%Est505.570 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,35 -1,2%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.694 -0,9%Euro1,1590 ±-0,0%Öl64,02 ±-0,0%Gold4.042 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Netflix 552484 SAP 716460 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Rüstungsaktien, Airbus, Novo Nordisk, Xpeng, Highland, im Fokus
Top News
Lithium-Aktien im Höhenflug: Warum Albemarle trotz E-Auto-Flaute durchstartet! Lithium-Aktien im Höhenflug: Warum Albemarle trotz E-Auto-Flaute durchstartet!
NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025 NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kurs der Deutsche Telekom

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verzeichnet am Dienstagvormittag Verluste

18.11.25 09:22 Uhr
Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verzeichnet am Dienstagvormittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt fiel die Deutsche Telekom-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 27,20 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
26,70 EUR -0,49 EUR -1,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Deutsche Telekom befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 27,20 EUR ab. In der Spitze fiel die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 27,12 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,12 EUR. Bisher wurden via XETRA 180.814 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,91 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 32,02 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.11.2025 (26,00 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 4,41 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Deutsche Telekom-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,01 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 39,97 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Am 13.11.2025 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. In Sachen EPS wurden 0,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom 0,60 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28,94 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 28,50 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Deutsche Telekom rechnen Experten am 19.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,97 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Vodafone-Aktie leichter: Warnung vor Abzocke-Anrufen in der Vorweihnachtszeit

UBS AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Deutsche Telekom-Aktie

Trotz Autokrise: DAX-Konzerne vermelden in Summe mehr Gewinn

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
14.11.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
13.11.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
13.11.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
13.11.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
13.11.2025Deutsche Telekom BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
13.11.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
13.11.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
13.11.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
13.11.2025Deutsche Telekom BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
26.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.09.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
18.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
04.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
20.02.2020Deutsche Telekom verkaufenBarclays Capital
19.02.2020Deutsche Telekom UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen