Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verzeichnet am Dienstagvormittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt fiel die Deutsche Telekom-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 27,20 EUR ab.

Das Papier von Deutsche Telekom befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 27,20 EUR ab. In der Spitze fiel die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 27,12 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,12 EUR. Bisher wurden via XETRA 180.814 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,91 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 32,02 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.11.2025 (26,00 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 4,41 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Deutsche Telekom-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,01 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 39,97 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Am 13.11.2025 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. In Sachen EPS wurden 0,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom 0,60 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28,94 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 28,50 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Deutsche Telekom rechnen Experten am 19.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,97 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

