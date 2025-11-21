DAX23.079 -0,9%Est505.508 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,46 -5,5%Nas22.178 +0,5%Bitcoin72.177 -4,0%Euro1,1499 -0,3%Öl62,22 -1,5%Gold4.071 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J SAP 716460 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächelt -- Wall Street uneins -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- Ubisoft, D-Wave, SAP, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Freitagnachmittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Freitagnachmittag am Kryptomarkt
Highland Critical Minerals-Aktie verliert nach Kapitalmaßnahme massiv Highland Critical Minerals-Aktie verliert nach Kapitalmaßnahme massiv
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
Kurs der Deutsche Telekom

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag gesucht

21.11.25 16:08 Uhr
Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag gesucht

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 27,51 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
27,61 EUR 0,61 EUR 2,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 27,51 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 27,73 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,17 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.771.663 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,91 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.11.2025 (26,00 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 5,49 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,01 EUR, nach 0,900 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 39,97 EUR an.

Am 13.11.2025 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,50 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 28,94 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 28,50 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Deutsche Telekom dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.02.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,97 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Telekom von vor 10 Jahren verdient

SAP, Mercedes-Benz & Co.: Europäische KI wird durch Milliarden-Kooperationen voran gebracht

Vodafone-Aktie leichter: Warnung vor Abzocke-Anrufen in der Vorweihnachtszeit

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
14.11.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
13.11.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
13.11.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
13.11.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
13.11.2025Deutsche Telekom BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
13.11.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
13.11.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
13.11.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
13.11.2025Deutsche Telekom BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
26.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.09.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
18.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
04.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
20.02.2020Deutsche Telekom verkaufenBarclays Capital
19.02.2020Deutsche Telekom UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen