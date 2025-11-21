Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag gesucht

Kurs der Deutsche Telekom

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 27,51 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 27,51 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 27,73 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,17 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.771.663 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,91 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.11.2025 (26,00 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 5,49 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,01 EUR, nach 0,900 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 39,97 EUR an.

Am 13.11.2025 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,50 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 28,94 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 28,50 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Deutsche Telekom dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.02.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,97 EUR je Aktie.

