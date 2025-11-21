Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag freundlich

Deutsche Telekom im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 27,60 EUR zu.

Das Papier von Deutsche Telekom legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 27,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 27,68 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,17 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 1.669.390 Aktien.

Am 03.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,91 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,11 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2025 bei 26,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Verlust von 5,80 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,01 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 39,97 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Telekom am 13.11.2025 vor. Deutsche Telekom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,60 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Telekom 28,94 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28,50 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Deutsche Telekom am 26.02.2026 präsentieren. Am 19.02.2027 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,97 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

