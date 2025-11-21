Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag freundlich
Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 27,60 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Deutsche Telekom legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 27,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 27,68 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,17 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 1.669.390 Aktien.
Am 03.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,91 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,11 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2025 bei 26,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Verlust von 5,80 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,01 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 39,97 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Telekom am 13.11.2025 vor. Deutsche Telekom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,60 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Telekom 28,94 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28,50 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Deutsche Telekom am 26.02.2026 präsentieren. Am 19.02.2027 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,97 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie
DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Telekom von vor 10 Jahren verdient
SAP, Mercedes-Benz & Co.: Europäische KI wird durch Milliarden-Kooperationen voran gebracht
Vodafone-Aktie leichter: Warnung vor Abzocke-Anrufen in der Vorweihnachtszeit
Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Deutsche Telekom
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.11.2025
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|13.11.2025
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|13.11.2025
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|13.11.2025
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.2025
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.11.2025
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|13.11.2025
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|13.11.2025
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|13.11.2025
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.2025
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.11.2024
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.2024
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.10.2024
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.10.2024
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.09.2024
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.03.2020
|Deutsche Telekom Underweight
|Barclays Capital
|18.03.2020
|Deutsche Telekom Underweight
|Barclays Capital
|04.03.2020
|Deutsche Telekom Underweight
|Barclays Capital
|20.02.2020
|Deutsche Telekom verkaufen
|Barclays Capital
|19.02.2020
|Deutsche Telekom Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen