Blick auf Aktienkurs

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag leichter

24.11.25 12:06 Uhr
Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag leichter

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 27,51 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
27,49 EUR -0,11 EUR -0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Telekom-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 27,51 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Telekom-Aktie ging bis auf 27,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,67 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.409.910 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,91 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Telekom-Aktie somit 23,39 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2025 bei 26,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,49 Prozent.

Zuletzt erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 39,97 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 13.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 28,94 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 28,50 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Deutsche Telekom am 26.02.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 19.02.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,97 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Telekom von vor 10 Jahren verdient

SAP, Mercedes-Benz & Co.: Europäische KI wird durch Milliarden-Kooperationen voran gebracht

Vodafone-Aktie leichter: Warnung vor Abzocke-Anrufen in der Vorweihnachtszeit

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
14.11.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
13.11.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
13.11.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
13.11.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
13.11.2025Deutsche Telekom BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
13.11.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
13.11.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
13.11.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
13.11.2025Deutsche Telekom BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
26.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.09.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
18.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
04.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
20.02.2020Deutsche Telekom verkaufenBarclays Capital
19.02.2020Deutsche Telekom UnderperformJefferies & Company Inc.

