Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag leichter

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 27,51 EUR ab.

Die Deutsche Telekom-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 27,51 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Telekom-Aktie ging bis auf 27,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,67 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.409.910 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,91 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Telekom-Aktie somit 23,39 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2025 bei 26,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,49 Prozent.

Zuletzt erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 39,97 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 13.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 28,94 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 28,50 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Deutsche Telekom am 26.02.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 19.02.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,97 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

