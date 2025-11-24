Aktienanalyse

Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Daniela Costa hat sich das Siemens-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens von 267 auf 246 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa bekräftigte ihre Kaufempfehlung am Freitag im Nachgang der Quartalszahlen und des Kapitalmarkttags ausdrücklich. Sie kappte zwar ihre Schätzungen nach dem schwächeren vierten Geschäftsquartal, hält die Ziele der Münchner für das erste Geschäftsquartal 2026, das ganze Geschäftsjahr und auch mittelfristig aber für recht konservativ.

Aktienbewertung im Detail: Die Siemens-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 13:51 Uhr sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 221,55 EUR zu. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 11,04 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 312.103 Siemens-Aktien umgesetzt. Die Aktie legte auf Jahressicht 2025 um 20,2 Prozent zu. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q1 2026 wird für den 12.02.2026 terminiert.

