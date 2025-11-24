ANALYSE-FLASH: UBS belässt United Internet auf 'Buy' - Ziel 33 Euro
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für United Internet angesichts des Versatel-Deals mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Aus Bewertungssicht sieht Polo Tang kaum Auswirkungen dadurch, dass United Internet die Glasfasersparte Versatel bei der Tochter 1&1 einbringt. Der Schritt vereinfache die Konzernstruktur und schränke auch nicht die Möglichkeiten ein, was den Aufbau eines eigenen Mobilfunknetzes und eine mögliche Branchenkonsolidierung betreffe, schrieb er am Montag./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 12:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 12:21 / GMT
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:06
|United Internet Buy
|UBS AG
|12.11.2025
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|01.09.2025
|United Internet Buy
|UBS AG
|26.08.2025
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.04.2025
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|25.11.2024
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.2024
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|29.07.2024
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|13.06.2024
|United Internet Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.07.2023
|United Internet Hold
|HSBC
|17.07.2019
|United Internet Underperform
|Macquarie Research
|04.12.2015
|United Internet Sell
|Citigroup Corp.
|09.09.2015
|United Internet Sell
|Citigroup Corp.
|20.08.2015
|United Internet Reduce
|Kepler Cheuvreux
