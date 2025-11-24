DAX23.164 +0,3%Est505.507 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,70 -0,1%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.721 -0,9%Euro1,1545 +0,3%Öl62,38 -0,2%Gold4.071 +0,1%
ANALYSE-FLASH: UBS belässt United Internet auf 'Buy' - Ziel 33 Euro

24.11.25 11:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
United Internet AG
25,02 EUR 0,22 EUR 0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für United Internet angesichts des Versatel-Deals mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Aus Bewertungssicht sieht Polo Tang kaum Auswirkungen dadurch, dass United Internet die Glasfasersparte Versatel bei der Tochter 1&1 einbringt. Der Schritt vereinfache die Konzernstruktur und schränke auch nicht die Möglichkeiten ein, was den Aufbau eines eigenen Mobilfunknetzes und eine mögliche Branchenkonsolidierung betreffe, schrieb er am Montag./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 12:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 12:21 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Analysen zu United Internet AG

