Stahlbranche im Blick

Aktien von thyssenkrupp & Co. legen zu: Maßnahmen der EU treiben Kurse

08.10.25 10:15 Uhr
Aktien von thyssenkrupp & Co. mit Gewinnen: EU-Maßnahmen treiben an | finanzen.net

Die am Vortag angekündigten Maßnahmen der Europäischen Kommission zum Schutz der Stahlindustrie haben die Aktienkurse der Hersteller am Mittwoch weiter nach oben getrieben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Klöckner & Co (KlöCo)
5,94 EUR 0,19 EUR 3,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Outokumpu Oyj
4,40 EUR -0,07 EUR -1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salzgitter
33,42 EUR 0,42 EUR 1,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SSAB Svenskt Stal AB
6,04 EUR 0,16 EUR 2,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
thyssenkrupp AG
12,99 EUR 0,44 EUR 3,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

So stiegen thyssenkrupp um 3,7 Prozent und erreichten ein Hoch seit Ende 2019. Salzgitter kletterten um 1,4 Prozent, hier fehlte nicht viel zu einem Hoch seit Mitte 2023. Für ArcelorMittal ging es um 3,5 Prozent hoch und für die Papiere des Stahlhändlers Klöckner & Co um 2,4 Prozent.

Wer­bung

Die EU-Kommission habe mit den Maßnahmen eine protektionistischere Haltung eingenommen als in der Vergangenheit, schrieb Analyst Cole Hathorn von Jefferies. Für die europäischen Produzenten sei das eine gute Nachricht. Die Schritte deckten sich mit den Erwartungen am Markt oder gingen sogar noch etwas darüber hinaus. Mittelfristig dürften sich die Schritte positiv auf Preise und Absatzmengen auswirken und mithin auch auf die Ergebnisse.

Das sahen Investoren auch andernorts so: An der Börse von Madrid stiegen Acerinox um 2,4 Prozent auf den höchsten Stand seit Mitte 2022. Papiere der schwedischen SSAB verteuerten sich um 4 Prozent und die der finnischen Outokumpu um 3,4 Prozent.

/bek/ajx

FRANKFURT (dpa-AFX)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
03.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
02.10.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
30.09.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.09.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
14.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
11.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
12.06.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
27.05.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
03.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
02.10.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
30.09.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
29.07.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
16.07.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
25.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
19.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
