Zalando schließt Standort Erfurt mit 2.700 Beschäftigen

ERFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Der deutsche Mode-Versandhändler Zalando schließt Ende September sein Logistikzentrum in Erfurt. Aktuell würden die 2.700 Beschäftigten an dem Standort über die Pläne informiert, teilte der DAX -Konzern mit Hauptsitz in Berlin mit./mse/DP/mis

