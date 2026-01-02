DAX 25.042 -0,3%ESt50 5.899 -0,4%MSCI World 4.484 -0,1%Top 10 Crypto 12,19 -1,8%Nas 23.584 +0,2%Bitcoin 76.956 -1,5%Euro 1,1672 -0,1%Öl 60,96 +0,9%Gold 4.430 -0,6%
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Allianz 840400 SAP 716460 Amazon 906866 HENSOLDT HAG000
Heute im Fokus
DAX nach neuem Rekord etwas tiefer -- D-Wave übernimmt Quantum Circuits -- Bitcoin, Strategy, Bayer, FintechWerx, DroneShield, NVIDIA, Advantest, Renesas, Softbank, Chevron, ExxonMobil im Fokus
Top News
Buy-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Zalando-Aktie
Ausblick 2026: US-Börsenrally hat weiter Potenzial - Risiken bleiben bestehen Ausblick 2026: US-Börsenrally hat weiter Potenzial - Risiken bleiben bestehen
Zalando Aktie

25,17 EUR +0,75 EUR +3,07 %
STU
Marktkap. 6,34 Mrd. EUR

KGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111

ISIN DE000ZAL1111

Symbol ZLDSF

Jefferies & Company Inc.

Zalando Buy

14:11 Uhr
Zalando
25,17 EUR 0,75 EUR 3,07%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zalando auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die Entscheidung des Online-Modehändlers, das Logistikzentrum in Erfurt zu schließen, stehe im Einklang mit der Konzernstrategie zur Maximierung der Kapazitätsauslastung, schrieb Frederick Wild am Donnerstag. Die Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebit) 2028 dürfte nun steigen./rob/ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 06:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 06:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
25,02 €		 Abst. Kursziel*:
23,90%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
25,17 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,16%
Analyst Name:
Frederick Wild 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,91 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zalando

14:11 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
06.01.26 Zalando Underperform Bernstein Research
17.12.25 Zalando Kaufen DZ BANK
15.12.25 Zalando Outperform RBC Capital Markets
12.12.25 Zalando Underperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Zalando

Buy-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Zalando-Aktie
finanzen.net Zalando-Aktie gibt ab: Schließung von Logistikstandorten nach ABOUT YOU-Übernahme geplant
dpa-afx ROUNDUP 3: Zalando schließt Standort Erfurt mit 2.700 Beschäftigten
finanzen.net XETRA-Handel DAX am Donnerstagmittag schwächer
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX gibt am Donnerstagmittag nach
finanzen.net Zalando Aktie News: Zalando am Mittag mit Abschlägen
dpa-afx ROUNDUP 2: Zalando schließt Standort Erfurt mit 2.700 Beschäftigten
dpa-afx ROUNDUP: Zalando schließt Standort Erfurt mit 2.700 Beschäftigen
dpa-afx Zalando schließt Standort Erfurt mit 2.700 Beschäftigen
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: Zalando SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Zalando SE: Dr. Astrid Arndt, Acquisition of 1837 shares through the exercise of virtual Performance Shares from the Zalando Ownership Plan 2021.
EQS Group EQS-CMS: Zalando SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-NVR: Zalando SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Zalando SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
