Jefferies & Company Inc.

Zalando Buy

14:11 Uhr

Aktie in diesem Artikel Zalando 25,17 EUR 0,75 EUR 3,07% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zalando auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die Entscheidung des Online-Modehändlers, das Logistikzentrum in Erfurt zu schließen, stehe im Einklang mit der Konzernstrategie zur Maximierung der Kapazitätsauslastung, schrieb Frederick Wild am Donnerstag. Die Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebit) 2028 dürfte nun steigen./rob/ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 06:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 06:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images