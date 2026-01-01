Marc Al-Hames ist neuer Verwaltungsratschef bei Burda Media

MÜNCHEN/OFFENBURG (dpa-AFX) - Beim Medien- und Technologiekonzern Hubert Burda Media hat Marc Al-Hames zum 1. Januar den Vorsitz des Verwaltungsrats übernommen. Der bisherige Burda-Equity-Vorstand ist damit auf Olaf Koch gefolgt, der sich nach einem Jahr an der Spitze des Gremiums wieder auf sein eigenes Beteiligungsgeschäft konzentrieren will, wie das Unternehmen mitteilte.

Al-Hames ist den Angaben zufolge seit 2011 im Unternehmen und gehört dem Vorstand seit Anfang 2023 an. Der Verwaltungsrat berät und überwacht den Vorstand und ist an der strategischen Ausrichtung des Unternehmens beteiligt.

Laut Burda ist auch der Vorstand neu aufgestellt worden: Seit dem 1. Januar führt Jan Wachtel als CEO Burda Media das Mediengeschäft. Neu in den Vorstand berufen wurden zudem Maximilian Preisser, Lydia Rullkötter und Christian Teichmann. Rullkötter wird zudem im Laufe des Jahres 2026 die Nachfolge von Holger Eckstein als CFO übernehmen.

Die neue Struktur an der Spitze fällt in eine Zeit des Generationenwechsels. Seit Februar 2025 sind die Kinder von Verleger Hubert Burda, Elisabeth Burda Furtwängler und Jacob Burda, stärker in den Vordergrund gerückt. Somit lenkt inzwischen die vierte Generation der Familie Burda das seit 1903 publizistisch tätige Familienunternehmen in München und Offenburg mit rund 9.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Bekannte Marken sind etwa "Bunte" und "Focus"./svv/DP/mis