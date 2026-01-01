DAX25.100 -0,1%Est505.911 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,11 -0,6%Nas23.584 +0,2%Bitcoin77.137 -1,3%Euro1,1677 ±-0,0%Öl60,73 +0,6%Gold4.424 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Bayer BAY001 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 SAP 716460 Amazon 906866 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach Rekord tiefer -- D-Wave übernimmt Quantum Circuits -- Strategy, Bayer, FintechWerx, DroneShield, NVIDIA, Advantest, Renesas, Softbank, Chevron, ExxonMobil im Fokus
Top News
Neuer CEO soll Novo Nordisk-Aktie aus der Krise bringen - So meistert man Druck im Management Neuer CEO soll Novo Nordisk-Aktie aus der Krise bringen - So meistert man Druck im Management
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Donnerstagmittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Donnerstagmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

Marc Al-Hames ist neuer Verwaltungsratschef bei Burda Media

08.01.26 11:10 Uhr

MÜNCHEN/OFFENBURG (dpa-AFX) - Beim Medien- und Technologiekonzern Hubert Burda Media hat Marc Al-Hames zum 1. Januar den Vorsitz des Verwaltungsrats übernommen. Der bisherige Burda-Equity-Vorstand ist damit auf Olaf Koch gefolgt, der sich nach einem Jahr an der Spitze des Gremiums wieder auf sein eigenes Beteiligungsgeschäft konzentrieren will, wie das Unternehmen mitteilte.

Wer­bung

Al-Hames ist den Angaben zufolge seit 2011 im Unternehmen und gehört dem Vorstand seit Anfang 2023 an. Der Verwaltungsrat berät und überwacht den Vorstand und ist an der strategischen Ausrichtung des Unternehmens beteiligt.

Laut Burda ist auch der Vorstand neu aufgestellt worden: Seit dem 1. Januar führt Jan Wachtel als CEO Burda Media das Mediengeschäft. Neu in den Vorstand berufen wurden zudem Maximilian Preisser, Lydia Rullkötter und Christian Teichmann. Rullkötter wird zudem im Laufe des Jahres 2026 die Nachfolge von Holger Eckstein als CFO übernehmen.

Die neue Struktur an der Spitze fällt in eine Zeit des Generationenwechsels. Seit Februar 2025 sind die Kinder von Verleger Hubert Burda, Elisabeth Burda Furtwängler und Jacob Burda, stärker in den Vordergrund gerückt. Somit lenkt inzwischen die vierte Generation der Familie Burda das seit 1903 publizistisch tätige Familienunternehmen in München und Offenburg mit rund 9.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Bekannte Marken sind etwa "Bunte" und "Focus"./svv/DP/mis