Mercedes-Benz-Aktie im Plus: Restrukturierung des Mobility-Geschäfts geplant
Der Autobauer Mercedes-Benz will ab dem kommenden Jahr kundenorientierte Aktivitäten von Fahrzeugvertrieb und Finanzdienstleistungen in einer integrierten Organisation bündeln.
Dazu soll das Segment Mobility zum 31. Dezember 2025 auf die Mercedes-Benz AG verschmolzen werden, wie der DAX-Konzern mitteilte. Bestimmte Kernaufgaben im Finanzdienstleistungsgeschäft bleiben als Organisationseinheit "Mercedes-Benz Financial Services" gebündelt. Damit werde zentralen regulatorischen Anforderungen Rechnung getragen.
Die engere Verzahnung beider Bereiche ermögliche eine höhere Effizienz, hebe Synergien und schaffe die Basis für die weitere Vereinheitlichung von Systemen, teilte Mercedes Benz weiter mit. Die Wettbewerbsfähigkeit werde gestärkt.
Die Restrukturierung hat auch personelle Konsequenzen: Der Vorstandsvorsitzende der aktuellen Mercedes-Benz Mobility AG, Franz Reiner, verlasse das Unternehmen zum 31. Dezember 2025 auf eigenen Wunsch und im besten gegenseitigen Einvernehmen.
Die Leitung des Geschäftsbereichs Mercedes-Benz Financial Services innerhalb des Konzerns übernehme Peter Henn, derzeit President & CEO von Mercedes-Benz Financial Services USA sowie Leiter von Mercedes-Benz Mobility North America. Henn tritt allerdings erst zum 1. Mai 2026 an, denn er müsse zunächst noch die Transformation in Nordamerika und einen Umzug begleiten. Während dieser Zeit werde der Finanzvorstand der Mercedes-Benz Mobility AG, Tolga Oktay, interimsweise die Leitungsfunktion des Geschäftsbereichs Mercedes-Benz Financial Services übernehmen.
Die Mercedes-Benz-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,56 Prozent auf 53,86 Euro.
