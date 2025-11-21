DAX23.150 -0,6%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,19 -7,8%Nas22.078 -2,2%Bitcoin71.402 -5,0%Euro1,1508 -0,2%Öl62,34 -1,4%Gold4.037 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens 723610 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. brechen ein -- SAP, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Fokus
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Freitagmittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Freitagmittag
23.000-Punkte-Marke wackelt: DAX in Rot - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht 23.000-Punkte-Marke wackelt: DAX in Rot - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
Fokus auf Aktienkurs

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag mit Verlusten

21.11.25 12:04 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag mit Verlusten

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 56,44 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
56,60 EUR 0,46 EUR 0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:49 Uhr rutschte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 56,44 EUR ab. In der Spitze büßte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 56,02 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 56,26 EUR. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 303.740 Aktien.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 63,17 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,92 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 45,60 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 19,21 Prozent wieder erreichen.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,56 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 62,05 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,81 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 32,15 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34,53 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q4 2025 wird am 12.02.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2025 5,34 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Aktien von Mercedes und VW im Fokus: Vorsprung deutscher Autobauer bei autonomem Fahren bröckelt

Entspannung im China-Streit: Niederlande geben Kontrolle über Nexperia ab

DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 5 Jahren abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumRatingAnalyst
06.11.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
04.11.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector PerformRBC Capital Markets
03.11.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) KaufenDZ BANK
31.10.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
30.10.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.11.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) KaufenDZ BANK
30.10.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
30.10.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyWarburg Research
29.10.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
06.11.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
04.11.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector PerformRBC Capital Markets
31.10.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
30.10.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
30.10.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.02.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
13.01.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
03.12.2024Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
17.12.2021Daimler HoldHSBC
18.02.2021Daimler SellWarburg Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen