Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag mit Verlusten

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 56,44 EUR.

Um 11:49 Uhr rutschte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 56,44 EUR ab. In der Spitze büßte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 56,02 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 56,26 EUR. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 303.740 Aktien.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 63,17 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,92 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 45,60 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 19,21 Prozent wieder erreichen.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,56 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 62,05 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,81 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 32,15 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34,53 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q4 2025 wird am 12.02.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2025 5,34 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

