Führungsposten

TRATON-Aktie steigt: CFO Jackstein erhält neuen Vertrag bis 2031

24.11.25 13:05 Uhr
TRATON-Aktie im Plus: Vertrag von CFO Jackstein bis 2031 verlängert | finanzen.net

Die Nutzfahrzeugholding TRATON hat den Vertrag von CFO Michael Jackstein um fünf Jahre verlängert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) St.
97,50 EUR -1,05 EUR -1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Manager hat einen Vertrag bis April 2031 erhalten, wie das Unternehmen mitteilte. Zudem wurde Catharina Modahl Nilsson länger an das Unternehmen gebunden: Ihr Vertrag wurde bis April 2029 verlängert. Nilsson ist im Vorstand des Konzerns für das Produktmanagement zuständig.

Die TRATON-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,77 Prozent höher bei 28,68 Euro.

