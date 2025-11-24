Führungsposten

Die Nutzfahrzeugholding TRATON hat den Vertrag von CFO Michael Jackstein um fünf Jahre verlängert.

Der Manager hat einen Vertrag bis April 2031 erhalten, wie das Unternehmen mitteilte. Zudem wurde Catharina Modahl Nilsson länger an das Unternehmen gebunden: Ihr Vertrag wurde bis April 2029 verlängert. Nilsson ist im Vorstand des Konzerns für das Produktmanagement zuständig.

Die TRATON-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,77 Prozent höher bei 28,68 Euro.

