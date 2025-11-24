DAX23.301 +0,9%Est505.550 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 +0,7%Nas22.719 +2,0%Bitcoin74.933 -0,7%Euro1,1523 +0,1%Öl62,62 +0,2%Gold4.092 +0,7%
Aktienkurs aktuell

24.11.25 16:10 Uhr
Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 95,34 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 95,34 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 96,38 EUR. Bei 95,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 189.611 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 114,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 19,78 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 29.11.2024 Kursverluste bis auf 78,86 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 20,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,37 EUR. Im Vorjahr erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre 6,36 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 115,80 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,96 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,42 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 80,31 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 78,48 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 10.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 16.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 10,08 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

BYD-Aktie dennoch unter Druck: China wird 2025 fast 8 Millionen Elektroautos bauen

TRATON-Aktie im Minus: MAN baut tausende Stellen in Deutschland ab

Entspannung im China-Streit: Niederlande geben Kontrolle über Nexperia ab

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
09:51Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
10.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
04.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
04.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
03.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09:51Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
03.11.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
31.10.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
30.10.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
30.10.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

