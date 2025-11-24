Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagmittag stärker

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 95,28 EUR zu.

Um 11:49 Uhr ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 95,28 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 96,38 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 95,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 104.978 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 114,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 78,86 EUR. Dieser Wert wurde am 29.11.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,37 EUR, nach 6,36 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 115,80 EUR aus.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,96 EUR. Ein Jahr zuvor waren 2,42 EUR je Aktie erzielt worden. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 80,31 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 78,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 10.03.2026 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.03.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,08 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

