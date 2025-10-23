Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 46,5 Mrd. EURKGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Volkswagen nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Neutral" belassen. Der Autobauer habe im Tagesgeschäft erwartungsgemäß abgeschnitten und eine solide Barmittelentwicklung gezeigt, schrieb Patrick Hummel am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Neutral
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
90,60 €
|Abst. Kursziel*:
4,86%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
90,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,00%
|
Analyst Name:
Patrick Hummel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
114,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
