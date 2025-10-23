Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 46,5 Mrd. EURKGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Stephen Reitman hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie als wichtiges Element hervor, dass der Netto-Cashflow im Automobilbereich die Konsensprognosen deutlich übertroffen habe. Auch das operative Ergebnis (Ebit) habe positiv überrascht, da die Belastungen durch den Sportwagenbauer nicht ganz so groß gewesen seien wie befürchtet./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:40 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
87,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
90,64 €
|Abst. Kursziel*:
-4,02%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
90,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,72%
|
Analyst Name:
Stephen Reitman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
114,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|15:46
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12:26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|12:06
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|11:41
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Warburg Research
|10:01
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:46
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12:26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|12:06
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|11:41
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Warburg Research
|10:01
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:06
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|11:41
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Warburg Research
|10:01
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|15:46
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12:26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|09:31
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.25
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.