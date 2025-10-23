DAX 24.121 +0,0%ESt50 5.692 -0,3%MSCI World 4.405 -0,5%Top 10 Crypto 14,77 -4,0%Nas 23.772 -0,8%Bitcoin 93.446 -1,5%Euro 1,1562 -0,4%Öl 65,08 +0,3%Gold 3.996 +1,3%
Volkswagen (VW) vz. Aktie

Marktkap. 46,5 Mrd. EUR

KGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403

ISIN DE0007664039

Symbol VLKPF

Bernstein Research

Volkswagen (VW) vz Market-Perform

15:46 Uhr
Volkswagen (VW) vz Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
90,36 EUR -0,88 EUR -0,96%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Stephen Reitman hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie als wichtiges Element hervor, dass der Netto-Cashflow im Automobilbereich die Konsensprognosen deutlich übertroffen habe. Auch das operative Ergebnis (Ebit) habe positiv überrascht, da die Belastungen durch den Sportwagenbauer nicht ganz so groß gewesen seien wie befürchtet./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:40 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Market-Perform

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
87,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
90,64 €		 Abst. Kursziel*:
-4,02%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
90,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,72%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
114,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

15:46 Volkswagen (VW) vz. Market-Perform Bernstein Research
12:26 Volkswagen (VW) vz. Neutral UBS AG
12:06 Volkswagen (VW) vz. Outperform RBC Capital Markets
11:41 Volkswagen (VW) vz. Buy Warburg Research
10:01 Volkswagen (VW) vz. Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

dpa-afx Quartalsbericht BYD-Aktie endet leichter: Tesla-Konkurrent verzeichnet starken Gewinneinbruch im vergangenen Quartal BYD-Aktie endet leichter: Tesla-Konkurrent verzeichnet starken Gewinneinbruch im vergangenen Quartal
finanzen.net Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: DAX schwächer
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags schwächer
finanzen.net Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag in der Verlustzone
finanzen.net VW-Aktie dreht ins Minus: 3. Quartal verlief besser als befürchtet - Streikvorbereitung in US-Werk
finanzen.net Investment-Tipp Volkswagen (VW) vz-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
dpa-afx ROUNDUP: VW-Konzernchef Blume: 'Wir kümmern uns um Zwickau'
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Volkswagen auf 'Outperform' - Ziel 130 Euro
New York Times Volkswagen, Hit by Tariffs, Reports $1.5 Billion Loss and Warns of Chip Shortage
Business Times Volkswagen skids into the red on US tariff hit, Porsche woes
Deutsche Welle Germany's Volkswagen loses €1 billion in single quarter
RTE.ie Volkswagen skids into the red on US tariff hit
Deutsche Welle Germany's Volkswagen loses €1 billion in single quarter
Financial Times VW warns of €5bn tariff hit after first loss since Covid
New York Times Volkswagen Says Loss of Chip Supply Could Hit Production
Benzinga QuantumScape CEO Says Volkswagen Partnership Paves Way For Solid-State Car By 2030
