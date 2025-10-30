Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,6 Prozent auf 90,50 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 90,50 EUR. Das Tagestief markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 90,22 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 92,02 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 906.303 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.
Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 114,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 14,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,59 EUR. Im Vorjahr hatte Volkswagen (VW) vz 6,36 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 114,50 EUR angegeben.
Am 25.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,34 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen (VW) vz ein EPS von 6,21 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 80,81 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 83,34 Mrd. EUR umsetzen können.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Volkswagen (VW) vz am 17.03.2026 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,73 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie
Ausblick: Volkswagen präsentiert Quartalsergebnisse
BYD-Aktie dennoch unter Druck: Verkäufe in Europa verfünffachen sich
VW-Aktie fester: Neues Großverfahren im Dieselskandal startet im November
Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St.
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15:46
|Volkswagen (VW) vz Market-Perform
|Bernstein Research
|12:26
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|UBS AG
|12:06
|Volkswagen (VW) vz Outperform
|RBC Capital Markets
|11:41
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Warburg Research
|10:01
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:06
|Volkswagen (VW) vz Outperform
|RBC Capital Markets
|11:41
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Warburg Research
|10:01
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.2025
|Volkswagen (VW) vz Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15:46
|Volkswagen (VW) vz Market-Perform
|Bernstein Research
|12:26
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|UBS AG
|09:31
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.2025
|Volkswagen (VW) vz Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.03.2025
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|21.01.2025
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|13.01.2025
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|23.12.2024
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|03.12.2024
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen