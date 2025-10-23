Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 46,5 Mrd. EURKGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Outperform" belassen. Der Autobauer habe im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Tom Narayan am Donnerstag. Dies stehe aber im Zusammenhang mit niedrigeren Sondereinflüssen. Für das Jahr 2026 rechneten die Wolfsburger nun mit einem Ergebnis am oberen Ende der Spanne. Er bleibt der Ansicht, dass der Konsens für das kommende Jahr zu niedrig plant, zumal sich im Handelskonflikt mit Mexiko und Kanada eine Lösung abzeichne./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:55 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:55 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Outperform
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
130,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
90,60 €
|Abst. Kursziel*:
43,49%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
91,16 €
|Abst. Kursziel aktuell:
42,61%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
114,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|12:26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|12:06
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|11:41
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Warburg Research
|10:01
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|12:06
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|11:41
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Warburg Research
|10:01
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:06
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|11:41
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Warburg Research
|10:01
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|12:26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|09:31
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.25
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Halten
|DZ BANK