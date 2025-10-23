Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 46,5 Mrd. EURKGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Neutral" belassen. Ohne die Abschreibungen wegen Porsche sei die Marge im dritten Quartal stark ausgefallen, schrieb Analyst Jose Asumendi am Donnerstag nach dem Bericht des Autobauers. Er hob zudem die starke Netto-Liquidität und den starken Netto-Cashflow hervor./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Neutral
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
110,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
94,00 €
|Abst. Kursziel*:
17,02%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
90,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,57%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
114,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|12:26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|12:06
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|11:41
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Warburg Research
|10:01
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|12:06
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|11:41
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Warburg Research
|10:01
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:06
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|11:41
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Warburg Research
|10:01
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|12:26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|09:31
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.25
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Halten
|DZ BANK