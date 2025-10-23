DAX 24.084 -0,2%ESt50 5.672 -0,6%MSCI World 4.405 -0,5%Top 10 Crypto 14,79 -3,8%Nas 23.794 -0,7%Bitcoin 93.213 -1,7%Euro 1,1574 -0,3%Öl 64,17 -1,1%Gold 3.983 +1,0%
Volkswagen (VW) vz. Aktie

90,48 EUR -0,76 EUR -0,83 %
STU
Marktkap. 46,5 Mrd. EUR

KGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403

ISIN DE0007664039

Symbol VLKPF

JP Morgan Chase & Co.

Volkswagen (VW) vz Neutral

09:31 Uhr
Volkswagen (VW) vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
90,48 EUR -0,76 EUR -0,83%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Neutral" belassen. Ohne die Abschreibungen wegen Porsche sei die Marge im dritten Quartal stark ausgefallen, schrieb Analyst Jose Asumendi am Donnerstag nach dem Bericht des Autobauers. Er hob zudem die starke Netto-Liquidität und den starken Netto-Cashflow hervor./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:57 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Neutral

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
94,00 €		 Abst. Kursziel*:
17,02%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
90,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,57%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
114,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

12:26 Volkswagen (VW) vz. Neutral UBS AG
12:06 Volkswagen (VW) vz. Outperform RBC Capital Markets
11:41 Volkswagen (VW) vz. Buy Warburg Research
10:01 Volkswagen (VW) vz. Buy Jefferies & Company Inc.
09:31 Volkswagen (VW) vz. Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

dpa-afx Quartalsbericht BYD-Aktie endet leichter: Tesla-Konkurrent verzeichnet starken Gewinneinbruch im vergangenen Quartal BYD-Aktie endet leichter: Tesla-Konkurrent verzeichnet starken Gewinneinbruch im vergangenen Quartal
dpa-afx ROUNDUP 3/Chipmangel, Zölle, Porsche: VW kämpft mit vielen Baustellen
finanzen.net VW-Aktie dreht ins Minus: 3. Quartal verlief besser als befürchtet - Umsatz klettert - Streikvorbereitung in US-Werk
finanzen.net Volkswagen (VW) vz-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für Volkswagen (VW) vz-Aktie
finanzen.net Volkswagen (VW) vz-Analyse: Volkswagen (VW) vz-Aktie von RBC Capital Markets mit Outperform bewertet
finanzen.net Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagmittag mit Kursabschlägen
TraderFox Volkswagen: Milliardenverlust zwingt Blume in den Krisenmodus!
finanzen.net Volkswagen (VW) vz-Aktie: Warburg Research gibt Buy-Bewertung bekannt
dpa-afx ROUNDUP/VW: Chipversorgung auch kommende Woche gesichert
Business Times Volkswagen skids into the red on US tariff hit, Porsche woes
Deutsche Welle Germany's Volkswagen loses €1 billion in single quarter
RTE.ie Volkswagen skids into the red on US tariff hit
Deutsche Welle Germany's Volkswagen loses €1 billion in single quarter
Financial Times VW warns of €5bn tariff hit after first loss since Covid
New York Times Volkswagen Says Loss of Chip Supply Could Hit Production
Benzinga QuantumScape CEO Says Volkswagen Partnership Paves Way For Solid-State Car By 2030
Financial Times Volvo and VW warn Nexperia battle risks triggering factory shutdowns
