Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 46,5 Mrd. EURKGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Autobauers sei ermutigend wegen der Entwicklung des Umlaufvermögens, schrieb Philippe Houchois am Donnerstag. Der ausgewiesene operative Verlust sei mit 1,3 Milliarden Euro etwas niedriger als gedacht, was unter anderem an niedrigeren Belastungen durch die Restrukturierungen bei der Sportwagentochter Porsche liege./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Buy
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
125,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
90,98 €
|Abst. Kursziel*:
37,39%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
90,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
38,00%
|
Analyst Name:
Philippe Houchois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
115,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|10:01
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.25
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
