DAX 24.090 -0,1%ESt50 5.682 -0,4%MSCI World 4.417 -0,2%Top 10 Crypto 15,08 -2,0%Nas 23.958 +0,6%Bitcoin 94.922 +0,1%Euro 1,1616 +0,1%Öl 64,53 -0,6%Gold 3.997 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 adidas A1EWWW Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F BASF BASF11 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX SAP 716460 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, Metsera, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh im Fokus
Top News
So viel hätten Anleger mit einem Polkadot-Investment von vor 5 Jahren verloren So viel hätten Anleger mit einem Polkadot-Investment von vor 5 Jahren verloren
Tezos: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre Tezos: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Volkswagen (VW) vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
90,58 EUR -0,66 EUR -0,72 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 46,5 Mrd. EUR

KGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 766403

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007664039

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VLKPF

Jefferies & Company Inc.

Volkswagen (VW) vz Buy

10:01 Uhr
Volkswagen (VW) vz Buy
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
90,58 EUR -0,66 EUR -0,72%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Autobauers sei ermutigend wegen der Entwicklung des Umlaufvermögens, schrieb Philippe Houchois am Donnerstag. Der ausgewiesene operative Verlust sei mit 1,3 Milliarden Euro etwas niedriger als gedacht, was unter anderem an niedrigeren Belastungen durch die Restrukturierungen bei der Sportwagentochter Porsche liege./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gl0ck / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Buy

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
90,98 €		 Abst. Kursziel*:
37,39%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
90,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,00%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
115,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

10:01 Volkswagen (VW) vz. Buy Jefferies & Company Inc.
09:31 Volkswagen (VW) vz. Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.10.25 Volkswagen (VW) vz. Market-Perform Bernstein Research
17.10.25 Volkswagen (VW) vz. Outperform RBC Capital Markets
16.10.25 Volkswagen (VW) vz. Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

finanzen.net Hohe Belastungen VW-Aktie dreht ins Minus: 3. Quartal verlief besser als befürchtet - Umsatz klettert - Streikvorbereitung in US-Werk VW-Aktie dreht ins Minus: 3. Quartal verlief besser als befürchtet - Umsatz klettert - Streikvorbereitung in US-Werk
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Volkswagen nach volatilem Start nun klar schwächer
finanzen.net Volkswagen (VW) vz-Analyse: Jefferies & Company Inc. verleiht Volkswagen (VW) vz-Aktie Buy in jüngster Analyse
dpa-afx ROUNDUP 2: VW rutscht wegen Porsche in die roten Zahlen - Anleger gelassen
finanzen.net Volkswagen (VW) vz-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Neutral
finanzen.net XETRA-Handel: DAX startet mit Gewinnen
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Donnerstagssitzung in der Gewinnzone
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Start des Donnerstagshandels nach
finanzen.net Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag stärker
RTE.ie Volkswagen skids into the red on US tariff hit
Deutsche Welle Germany's Volkswagen loses €1 billion in single quarter
Financial Times VW warns of €5bn tariff hit after first loss since Covid
New York Times Volkswagen Says Loss of Chip Supply Could Hit Production
Benzinga QuantumScape CEO Says Volkswagen Partnership Paves Way For Solid-State Car By 2030
Financial Times Volvo and VW warn Nexperia battle risks triggering factory shutdowns
Financial Times Volvo and VW warn Nexperia battle risks triggering factory shutdowns
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
RSS Feed
Volkswagen (VW) AG Vz. zu myNews hinzufügen