UBS AG

Santander Buy

13:21 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Santander von 9,90 auf 10,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die spanische Bank sei im vergangenen Quartal gut durch das schwierige Fahrwasser navigiert, schrieb Ignacio Cerezo am Mittwochabend in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht. Die harte Kernkapitalquote (CET1) sei erneut gestiegen und solle weiter zulegen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 21:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

