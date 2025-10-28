DAX 24.109 -0,1%ESt50 5.681 -0,4%MSCI World 4.395 -0,7%Top 10 Crypto 14,79 -3,8%Nas 23.726 -1,0%Bitcoin 93.213 -1,7%Euro 1,1575 -0,3%Öl 64,28 -1,0%Gold 3.976 +0,8%
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX verliert leicht -- US-Börsen starten tiefer -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir im Fokus
Top News
Palantir-Aktie nach Rekordlauf schwächer - Internationale Expansion im Fokus Palantir-Aktie nach Rekordlauf schwächer - Internationale Expansion im Fokus
Pivotal-Point Nachverfolgung Halliburton (HAL): Öldienstleister profitiert von starken Fundamentaldaten und hohen Ölpreisen – attraktives KGV von 9,7! Pivotal-Point Nachverfolgung Halliburton (HAL): Öldienstleister profitiert von starken Fundamentaldaten und hohen Ölpreisen – attraktives KGV von 9,7!
IONOS Aktie

IONOS Aktien-Sparplan
31,70 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
Marktkap. 4,38 Mrd. EUR

KGV 17,97 Div. Rendite 0,00%
WKN A3E00M

ISIN DE000A3E00M1

Symbol IOSDF

Aktie in diesem Artikel
IONOS
31,70 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ionos mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Buy" belassen. Nach dem soliden ersten Halbjahr dank des Werbebereichs AdTech gehe es diesmal "back to the basics" um das Kerngeschäft des Webhosters, schrieb Nizla Naizer in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Die Aktie sei deutlich günstiger als die des Konkurrenten GoDaddy./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Unternehmen:
IONOS		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
31,75 €		 Abst. Kursziel*:
48,03%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
31,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
48,26%
Analyst Name:
Nizla Naizer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,42 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu IONOS

13:21 IONOS Buy Deutsche Bank AG
20.10.25 IONOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.25 IONOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.25 IONOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.25 IONOS Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu IONOS

finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX am Nachmittag fester
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX am Mittag mit Zuschlägen
finanzen.net Schwacher Handel: Das macht der MDAX aktuell
finanzen.net TecDAX-Handel aktuell: TecDAX-Börsianer greifen zum Start des Montagshandels zu
finanzen.net Erste Schätzungen: IONOS stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start in der Gewinnzone
finanzen.net Börse Frankfurt: TecDAX am Donnerstagmittag in der Verlustzone
EQS Group EQS-AFR: IONOS Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
EQS Group EQS-AFR: IONOS Group SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: IONOS Group SE with successful first half of 2025 – Forecast 2025 specified
EQS Group EQS-PVR: IONOS Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: IONOS Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: IONOS Group SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: IONOS Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: IONOS submits Expression of Interest for AI Gigafactory
EQS Group EQS-News: IONOS with strong growth in the first quarter of 2025 &#8211; Outlook 2025 concretized
