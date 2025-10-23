Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 46,5 Mrd. EURKGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen mit einem Kursziel von 149 Euro auf "Buy" belassen. Die Einflüsse durch Porsche auf die jüngsten Zahlen des Autokonzerns seien geringer als erwartet gewesen, schrieb Fabio Hölscher am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Das habe zu der besseren Gewinnentwicklung beigetragen. Aber auch der Umsatz sehe gut aus./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Buy
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
149,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
90,60 €
|Abst. Kursziel*:
64,46%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
91,16 €
|Abst. Kursziel aktuell:
63,45%
|
Analyst Name:
Fabio Hölscher
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
114,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
