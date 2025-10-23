DAX 24.097 -0,1%ESt50 5.685 -0,4%MSCI World 4.414 -0,2%Top 10 Crypto 15,04 -2,2%Nas 23.958 +0,6%Bitcoin 94.659 -0,2%Euro 1,1607 +0,0%Öl 64,46 -0,7%Gold 3.969 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 adidas A1EWWW Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Volkswagen (VW) vz. 766403 SAP 716460 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX verliert -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, Metsera, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir im Fokus
Top News
Palantir-Aktie setzt Rekordlauf fort - Internationale Expansion beflügelt Palantir-Aktie setzt Rekordlauf fort - Internationale Expansion beflügelt
Volkswagen (VW) vz-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für Volkswagen (VW) vz-Aktie Volkswagen (VW) vz-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für Volkswagen (VW) vz-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Volkswagen (VW) vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
91,16 EUR -0,08 EUR -0,09 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 46,5 Mrd. EUR

KGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 766403

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007664039

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VLKPF

Warburg Research

Volkswagen (VW) vz Buy

11:41 Uhr
Volkswagen (VW) vz Buy
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
91,16 EUR -0,08 EUR -0,09%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen mit einem Kursziel von 149 Euro auf "Buy" belassen. Die Einflüsse durch Porsche auf die jüngsten Zahlen des Autokonzerns seien geringer als erwartet gewesen, schrieb Fabio Hölscher am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Das habe zu der besseren Gewinnentwicklung beigetragen. Aber auch der Umsatz sehe gut aus./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Buy

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
149,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
90,60 €		 Abst. Kursziel*:
64,46%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
91,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
63,45%
Analyst Name:
Fabio Hölscher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
114,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

12:26 Volkswagen (VW) vz. Neutral UBS AG
12:06 Volkswagen (VW) vz. Outperform RBC Capital Markets
11:41 Volkswagen (VW) vz. Buy Warburg Research
10:01 Volkswagen (VW) vz. Buy Jefferies & Company Inc.
09:31 Volkswagen (VW) vz. Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

finanzen.net Bewertung im Blick Volkswagen (VW) vz-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für Volkswagen (VW) vz-Aktie Volkswagen (VW) vz-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für Volkswagen (VW) vz-Aktie
finanzen.net Volkswagen (VW) vz-Analyse: Volkswagen (VW) vz-Aktie von RBC Capital Markets mit Outperform bewertet
finanzen.net Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagmittag mit Kursabschlägen
TraderFox Volkswagen: Milliardenverlust zwingt Blume in den Krisenmodus!
finanzen.net VW-Aktie dreht ins Minus: 3. Quartal verlief besser als befürchtet - Umsatz klettert - Streikvorbereitung in US-Werk
finanzen.net Volkswagen (VW) vz-Aktie: Warburg Research gibt Buy-Bewertung bekannt
dpa-afx ROUNDUP/VW: Chipversorgung auch kommende Woche gesichert
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Volkswagen nach volatilem Start nun klar schwächer
finanzen.net Volkswagen (VW) vz-Analyse: Jefferies & Company Inc. verleiht Volkswagen (VW) vz-Aktie Buy in jüngster Analyse
RTE.ie Volkswagen skids into the red on US tariff hit
Deutsche Welle Germany's Volkswagen loses €1 billion in single quarter
Financial Times VW warns of €5bn tariff hit after first loss since Covid
New York Times Volkswagen Says Loss of Chip Supply Could Hit Production
Benzinga QuantumScape CEO Says Volkswagen Partnership Paves Way For Solid-State Car By 2030
Financial Times Volvo and VW warn Nexperia battle risks triggering factory shutdowns
Financial Times Volvo and VW warn Nexperia battle risks triggering factory shutdowns
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
RSS Feed
Volkswagen (VW) AG Vz. zu myNews hinzufügen